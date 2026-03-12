'В первый час все закончилось': Трамп объявил о 'победе' США в Иране

Президент США заявил, что конфликт фактически уже выигран, и теперь вопрос только в том, когда завершится операция.

Президент США Дональд Трамп заявил, что война против Ирана фактически уже выиграна, и теперь вопрос заключается только в том, когда именно завершатся боевые действия. Об этом он сказал журналистам во время перелета в Вашингтон, пишет CNN.

"Я думаю, что мы в очень хорошей форме – главное, что мы должны выиграть это дело, выиграть быстро, но выиграть", – заявил Трамп.

По его словам, многие комментаторы уже считают конфликт завершенным, и теперь возникает вопрос только о том, когда США остановят операцию.

Американский президент также заявил, что не хочет допустить возобновления угрозы со стороны Ирана. Он предположил, что в стране должно появиться новое руководство, способное восстановить государство.

"Мы не хотим позволить этому снова отрасти, и в идеале хотели бы видеть кого-то, кто знает, что делает – другими словами, кто может построить страну", – сказал Трамп.

Ранее в тот же день во время выступления в Кентукки президент США обратился к своим сторонникам с заявлением, что война фактически завершилась еще в начале операции.

"Мы победили. Мы победили, в первый час все закончилось", – заявил он, не предоставив конкретных доказательств.

В то же время в администрации Трампа звучат разные оценки относительно продолжительности военных действий. Сам президент не ответил на вопрос журналистов, все ли еще считает возможным завершение войны в течение четырех недель.

Другие заявления Трампа об Иране

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп заявил, что война против Ирана может завершиться уже в скором времени, поскольку уже "практически не осталось ничего, на что можно было бы нацелиться".

Несмотря на заявления Трампа, американские и израильские чиновники говорят, что не было никаких внутренних указаний относительно того, когда могут прекратиться боевые действия. К примеру, министр обороны Израиля Исраэль Кац утверждает, что война будет продолжаться "без каких-либо временных ограничений, столько, сколько будет нужно, пока мы не достигнем всех целей и не одержим решительную победу в этой кампании".

