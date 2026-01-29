Евросоюз ударил новыми санкциями по Ирану

В частности, среди прочего, санкции направлены против компаний, причастных к разработке и производству дронов и баллистических ракет.

Совет Европейского Союза решил ввести ограничительные меры в связи с серьезными нарушениями прав человека в Иране и из-за оказания Ираном постоянной военной поддержки России в ее агрессивной войне против Украины. Об этом говорится в решении Совета ЕС.

Подавление протестов в Иране

Во-первых, санкции касаются 15 лиц и шести организаций, причастных к серьезным нарушениям прав человека в Иране. Эти нарушения произошли во время жесткого подавления мирных протестов, включая применение насилия, произвольных задержаний и тактики запугивания против демонстрантов со стороны сил безопасности Ирана.

Ограничительные меры применяются против министра внутренних дел Ирана и председателя совета национальной безопасности Эскандара Момени, а также членов системы правосудия Ирана, включая генерального прокурора Мохаммада Мовахеди-Азада и судью Имана Афшари.

Еще санкции вводятся против ряда командиров и высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции и Сил правопорядка Ирана.

Все они причастны к жестоким репрессиям мирных протестов и произвольным задержаниям политических активистов и правозащитников.

Среди организаций, попавших под санкции, - Иранский орган регулирования аудиовизуальных медиа (SATRA), киберорганизация Seraj, рабочая группа по определению фактов уголовного содержания, а также несколько компаний-разработчиков программного обеспечения.

Отныне, в целом из-за нарушения прав человека в Иране санкции применены против 247 физических и 50 юридических лиц.

Поддержка Ираном России

Иранская поддержка российской войны против Украины представляет прямую угрозу Евросоюзу. В этой связи сегодня введены санкции против четырех лиц и шести организаций. Особый акцент сделан на поддерживаемую иранским режимом программу по развитию и производству беспилотных летательных аппаратов.

Санкции введены против ведущей компании по развитию программы разработки и производства баллистических ракет в Иране, известной как Khojir, а также против иранской импортно-экспортной торговой компании Sahara Thunder, которая действует как подставная компания для Министерства обороны Ирана и материально-технического обеспечения вооруженных сил.

Еще санкции применяются против других частных компаний, которые поставляют критические компоненты Корпусу стражей исламской революции или имеют связи с компаниями, причастными к развитию ракетной программы Ирана.

Всего теперь введены санкции против 24 физических и 26 юридических лиц из Ирана из-за военной поддержки России.

Также Совет ЕС расширил запрет на экспорт, продажу, передачу или поставку в Иран дополнительных компонентов и технологий, которые используются для развития и производства дронов и ракет. Это решение распространяется на различные средства, разработанные или специально адаптированные для испытаний, разработки или производства беспилотников и ракет. Речь идет о специальных материалах и сопутствующем оборудовании, включая энергетические материалы и их смеси, обработку материалов, электронику, компьютеры, телекоммуникации и информационную безопасность, датчики и лазеры, навигацию и авионику, аэрокосмическую промышленность и т. д.

Протесты в Иране

Как сообщал УНИАН, беспорядки, возникшие из-за ужасных экономических условий, стали самым большим внутренним вызовом для иранских духовных правителей по крайней мере за последние три года.

Иран заключил с Россией контракты на поставку ракетного вооружения на сумму около 2,7 миллиарда долларов еще до полномасштабного вторжения в Украину. Речь идет о сотнях баллистических ракет малой дальности Fath-360 и почти 500 других баллистических ракет малой дальности.

Россия массово передает Ирану вооружение для помощи духовному режиму удержаться у власти во время массовых протестов - от автоматов Калашникова и СВД Драгунова до бронированных машин пехоты и вертолетов.

