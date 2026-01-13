Трамп призвал иранцев к захвату учреждений: в CBS News сообщили о 20 тысячах погибших

Власти Ирана признали, что в результате протестов погибли 2000 граждан, но количество жертв может быть значительно больше.

Президент США Дональд Трамп во вторник, 13 января, призвал иранцев продолжать протесты и заявил, что помощь уже на подходе, сообщает Reuters.

Издание отмечает, что глава Белого дома не предоставил никаких деталей о том, что он собирается делать.

"Иранские патриоты, продолжайте протестовать - захватывайте свои институты!!!Помощь уже на подходе", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он добавил, что отменил все встречи с иранскими чиновниками, пока не прекратятся "бессмысленные убийства" протестующих.

Причина протестов в Иране

Беспорядки, возникшие из-за ужасных экономических условий, стали самым большим внутренним вызовом для иранских духовных правителей по крайней мере за последние три года. Добавляется, что антиправительственные протесты начались во время усиления международного давления после ударов Израиля и США в прошлом году.

Данные о погибших

Издание отмечает, что иранский чиновник заявил во вторник, 13 января, что во время протестов погибло около 2000 человек. Это первый случай, когда власти признали высокое количество жертв интенсивных репрессий во время двухнедельных беспорядков по всей стране.

Примечательно, что издание CBS News со ссылкой на источник, находящийся в Иране, сообщает, что погибло не менее 12 000, а возможно, и до 20 000 человек за более чем две недели протестов в стране.

Более того, этот собеседник рассказал изданию, что силовые структуры посещают многочисленные частные больницы по всему Тегерану, угрожая персоналу, чтобы тот предоставил имена и адреса лиц, которые лечатся от травм, полученных во время протестов.

Источник в Вашингтоне, имеющий контакты в Иране, сообщил, что количество жертв, вероятно, составляет от 10 000 до 12 000 человек.

Иранский активист и блогер, называющий себя Vahid Online, опубликовал видео продолжительностью 16 минут. На кадрах он показал людей, получивших ранения, вероятно, от пуль. Также он показал кучи окровавленной одежды в морге.

Реакция Трампа на протесты в Иране

В понедельник, 12 января, вечером Трамп объявил о введении 25% импортных пошлин на товары для любой страны, которая ведет бизнес с Ираном. Президент США также добавил, что среди вариантов, которые он рассматривает для наказания Ирана за репрессии, есть и усиление военных действий.

"Мы готовы к бою", - сказал глава Белого дома в начале января.

Реакция союзников Ирана на заявления США

В статье Reuters указывается, что Тегеран еще не отреагировал публично на объявление Трампа о введении пошлин, но Китай раскритиковал это решение.

Издание отмечает, что Иран уже находится под жесткими санкциями США, экспортирует большую часть своей нефти в Китай, а среди других его основных торговых партнеров - Турция, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты и Индия.

Стоит отметить, что в России заявили, что угрозы США о новых военных ударах по Ирану являются "категорически неприемлемыми".

"Те, кто планирует использовать внешние беспорядки как повод для повторения агрессии против Ирана, совершенной в июне 2025 года, должны осознавать катастрофические последствия таких действий для ситуации на Ближнем Востоке и глобальной международной безопасности", - указывается в заявлении МИД России.

Реакция ЕС на протесты в Иране

Как пишет The Washington Post, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила во вторник, что в ответ на "чрезмерное применение силы" против антиправительственных протестующих в стране будут "быстро предложены" дополнительные санкции против правительства Тегерана.

"Рост числа жертв в Иране ужасен. Я однозначно осуждаю чрезмерное применение силы и постоянное ограничение свободы", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

Также глава внешней политики ЕС Кая Каллас объявила, что готова предложить новые санкции против Ирана за его жестокую реакцию на протесты. Указывается, что до этого блок наложил на Иран санкции за нарушение прав человека, ядерную деятельность и поддержку России.

"Режим имеет опыт жестокого подавления протестов, и никто не знает, что принесут следующие дни. Жесткая и брутальная реакция сил безопасности неприемлема и разоблачает режим, который боится собственного народа", - отметил министр обороны Германии Борис Писториус.

Президент Европейского парламента Роберта Метсола в понедельник, 12 января, объявила, что иранским дипломатам и представителям запрещено посещать все помещения Европейского парламента в Брюсселе, Страсбурге (Франция) и Люксембурге, чтобы "избежать легитимизации этого режима".

Кроме того, в материале WP указывается, что министр иностранных дел Нидерландов Дэвид ван Веел объявил во вторник, что вызвал посла Ирана в Нидерландах в Гаагу. Объясняется, что это дипломатический инструмент, чтобы продемонстрировать недовольство страны из-за "кровавого подавления мирных демонстраций".

Ситуация в Иране: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что канцлер Германии Фридрих Мерц высказал мнение, что духовная власть Ирана разрушена. Он добавил, что если режим Ирана может остаться у власти только благодаря насилию, то с ним фактически покончено. Мерц считает, что мир наблюдает последние дни и недели этого режима. В то же время канцлер Германии выразил надежду, что можно найти мирный способ прекращения конфликта в Иране.

Также мы писали, что Государственный департамент США призвал американцев, находящихся в Иране, немедленно покинуть страну из-за резкого ухудшения ситуации с безопасностью. В заявлении гражданам США советуют самостоятельно организовать эвакуацию и не рассчитывать на поддержку правительства США. Американцам Госдеп США советует рассмотреть выезд по суше через Армению или Турцию. Если возможности выехать нет, то американцам советуют найти безопасное укрытие, избегать публичности, сделать запасы еды, воды и медикаментов.

