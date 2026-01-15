Ограничение интернета и оружие: FP раскрыл, как Россия помогает Ирану подавить протесты

Россия не решается вводить военные силы в страну, отмечают журналисты.

За последний год РФ потеряла ряд ключевых авторитарных союзников – сирийского лидера Башара Асада, президента Венесуэлы Николаса Мадуро. А сейчас существует риск для выживания Исламской Республики в Иране.

Об этом пишет Foreign Policy, отмечая, что РФ не решается на прямое военное вмешательство в Иран. Вместо этого Москва делает то, что привыкла – помогает усилить инструменты репрессий. И хотя публично Кремль осуждает "иностранное вмешательство" в страну, фактически Москва продолжает предоставлять ключевое военное оборудование и современные технологии подавления интернета, которые сегодня использует иранский режим.

Журналисты отмечают, что для России стабильность иранского режима заключается не только в вопросе влияния за рубежом. Это также касается и личных страхов Москвы относительно уязвимости авторитарного режима внутри страны.

Именно поэтому Россия массово передает Ирану вооружение – от автоматов Калашникова и СВД Драгунова до бронированных машин пехоты и вертолетов. Однако не менее важной является помощь Москвы в технологическом плане. Издание отмечает, что после предыдущих массированных протестов иранская делегация из 17 человек провела восемь дней, посещая дочерние предприятия крупного российского оборонного конгломерата. И предметом этой беседы были электрошокеры, световые гранаты, взрывные заряды и другие так называемые нелетальные системы, предназначенные для обезвреживания протестующих при минимизации политических затрат.

Еще одно важное влияние Москвы на Иран – это возможность контролировать информационную среду. 8 января в Иране началось длительное отключение интернета. И оно важно с той точки зрения, что пока в стране были отключены мобильные сети и международный доступ для граждан, правительственные платформы, банковские услуги и утвержденная внутренняя инфраструктура остались в сети. Благодаря этому власти Ирана смогли обездвижить общество, но сохранить командование и контроль.

Журналисты отмечают, что все это отражает стратегию Москвы в отношении Ирана – Кремль не будет отправлять войска для патрулирования иранских улиц или осуществлять прямое военное вмешательство для спасения режима. Вместо этого Россия будет продолжать делать то, на что она способна: давать режиму возможность спастись самостоятельно. Это означает дискретную, но постоянную поддержку, направленную на усиление принудительных возможностей Исламской Республики, сохраняя при этом правдоподобную возможность отрицания.

Кроме того, РФ пытается спасти режим в Иране дипломатическим путем. Как постоянный член Совета Безопасности ООН, Москва может блокировать или смягчать инициативы по санкциям.

"Впрочем, пространство для маневра у России может резко сузиться, если в конфликт вмешаются США. С одной стороны, прямые действия США ограничат Россию, повысив риски втягивания в конфликт и ограничив полезность каналов поддержки, которые можно опровергнуть. С другой стороны, это также может усилить мотивацию Москвы к усилению помощи, не доходя до прямого вмешательства", - говорится в статье.

На фоне этого, прогнозируют авторы, РФ будет избегать открытого военного развертывания, но может усилить поддержку в существующих направлениях. Впрочем, такие действия будут направлены на то, чтобы выиграть время, а не определить политическое будущее Ирана.

Напомним, что во время протестов в Иране могло погибнуть около 2000 человек. В то же время CBS News, со ссылкой на источники в Иране, отмечает, что количество жертв может достигать от 12 до 20 тысяч человек.

Между тем СМИ сообщают, что США могут нанести удары по ряду командных центров и других объектов, связанных с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). Целями также могут стать связанные с КСИР силы Басидж и иранская полиция.

