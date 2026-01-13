Иран продал России ракет почти на $3 млрд, - Bloomberg

Поставки включали баллистические ракеты, ПВО и дроны Shahed, а общие расходы РФ на иранское оружие превысили $4 млрд.

Иран заключил с Россией контракты на поставку ракетного вооружения на сумму около 2,7 миллиарда долларов еще до полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщил западный чиновник по вопросам безопасности на условиях анонимности в комментарии Bloomberg.

По его словам, соглашения были подписаны начиная с октября 2021 года – за несколько месяцев до начала войны. Они касались поставок баллистических ракет и ракет класса "земля-воздух".

Закупки включали:

Видео дня

сотни баллистических ракет малой дальности Fath-360;

почти 500 других баллистических ракет малой дальности;

около 200 ракет класса "земля-воздух", связанных с системами противовоздушной обороны.

Кроме того, Иран поставил России миллионы боеприпасов и артиллерийских снарядов, а также передал беспилотники-камикадзе Shahed-136 и технологии для их производства на территории РФ под названием "Герань-2". Контракт на дроны, подписанный в начале 2023 года, оценивается в $1,75 млрд.

В целом, по оценкам западных источников, с конца 2021 года Россия потратила более $4 млрд на иранскую военную технику.

Углубление партнерства Москвы и Тегерана

Сближение России и Ирана резко активизировалось после вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, что привело к масштабным санкциям Запада против Москвы и острейшему противостоянию со времен Холодной войны. Поставки иранского оружия стали одним из ключевых факторов углубления этого партнерства.

Иран, который уже много лет находится под санкциями из-за ядерной программы и подавления внутренних протестов, стремился расширить сотрудничество с Россией еще с 2010-х годов, опасаясь международной изоляции.

В январе 2025 года страны подписали соглашение о стратегическом партнерстве, однако оно не предусматривает взаимной обороны. В то же время Москва не оказала Тегерану существенной помощи во время ударов Израиля и США по Ирану в прошлом году.

Реакция сторон

Министерство обороны России и Министерство иностранных дел Ирана не предоставили оперативных комментариев. В Иране действуют жесткие ограничения на интернет-связь и серьезные перебои с электроснабжением.

Параллельно Россия и Иран работают над созданием торгового коридора через Каспий и Индию, а также обсуждают усиление финансового и банковского сотрудничества с целью обхода санкций.

Россия и Иран - совместные проекты

Как сообщал УНИАН, украинские защитники, которые сбивают вражеские дроны над мирными городами, нашли оружие, отличавшееся от других. Речь идет о новом "Шахеде", который имел современную камеру, вычислительную платформу на базе искусственного интеллекта и радиоканал, позволявший оператору дистанционно управлять им из России.

Антиглушитель в последнем беспилотнике, который обнаружили в Украине, имел новую иранскую технологию. Другие компоненты таких дронов обычно происходят из России, Китая и Запада.

Вас также могут заинтересовать новости: