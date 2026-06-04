ЕС должен расшириться до 40 государств, включая Канаду, - Стубб

По словам политика, в данный момент мировым лидерам необходимо мыслить масштабно и географически.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европейский Союз должен "мыслить масштабно" и воспользоваться моментом, чтобы продемонстрировать свою силу на мировой арене. Об этом он сказал на энергетической конференции в столице Финляндии, передает CNBC.

По словам Стубба, ЕС должен добиться увеличения количества своих членов до 40 государств, а также назвал Великобританию, Канаду, Турцию, Норвегию и Исландию потенциальными кандидатами на вступление.

Политик добавил, что "окно возможностей" для расширения ЕС "достаточно короткое, потому что когда закончится война в Украине и, возможно, когда сменится администрация США, я не знаю, тогда люди снимут ногу с педали газа и снова начнут спорить о ненужных вещах".

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Стубб отметил, что "европейская стратегическая автономия или европейская геополитическая сила" "часто основана на размере и масштабе, и я считаю, что лучшей европейской политикой за всю историю было расширение ЕС".

"В данный момент нам нужно мыслить масштабно и географически, нам нужно расширяться или, по крайней мере, создавать членство, которое будет достаточно гибким, чтобы привлечь в общей сложности 40 европейских государств - или даже неевропейских", - заверил президент Финляндии.

По его словам, ЕС должен обратить внимание на свой западный фланг и вернуть в свои ряды Великобританию, которая вышла из блока в 2020 году, или приблизить ее "как можно ближе".

В то же время, как подчеркнул Стубб, Канаду стоит рассматривать как еще один вариант.

"Разве не было бы замечательно, если бы Канада стала 28-м государством Европейского Союза, а не 51-м штатом Соединенных Штатов?" - спросил он.

В свою очередь политик заявил, что рассмотрев Украину, Молдову и Грузию как потенциальных членов ЕС, "нам нужно серьезно подумать о Турции".

"Никто больше не говорит о Турции, и нам нужно открыть свои умы, чтобы понять, что, по крайней мере, с точки зрения безопасности Турция должна быть как можно ближе. Затем, если посмотреть на юг или юго-восток, мы видим Западные Балканы, и это, на мой взгляд, самая горячая точка в Европе… это чрезвычайно важно. Что мы делаем с Сербией, Косово, Албанией, Черногорией, Северной Македонией? Что мы делаем с Боснией и Герцеговиной? И, наконец, страны, которые мне особенно близки, если двигаться на север, - это Исландия, где сейчас проходит референдум, а также Норвегия. Нам нужно начать мыслить масштабно, если мы хотим заявить о себе на мировой арене. Но кто это сделает, когда, где и как - я не знаю", - высказался президент Финляндии.

Вступление Украины в ЕС - последние новости

Министр иностранных дел Андрей Сигиба заявил, что Украина движется вперед с решением об открытии первого кластера переговоров о вступлении в ЕС. В частности, он поблагодарил председательствующий Кипр за лидерство в продвижении процесса вступления Украины в Евросоюз, а также все государства-члены ЕС, Европейскую комиссию и институты ЕС за их непоколебимую поддержку.

"Также ценю конструктивное взаимодействие со стороны Венгрии. Мы открываем новую страницу в украинско-венгерских отношениях - страницу, построенную на взаимном уважении, доверии и нашем общем европейском будущем. Украина движется вперед", - заверил Сибига.

В то же время в Польше призывают блокировать вступление Украины в ЕС, пока Киев "не откажется от культа преступников и не позволит провести все эксгумации". Как заявил заместитель председателя Сейма и лидер ультраправой партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак, далее Варшава должна прекратить платить за Starlink и отказаться от схем совместного заимствования с другими странами Европейского Союза.

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