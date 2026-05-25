Стубб раскрыл соотношение потерь Украины и России в войне

Стубб подчеркнул, что популярность войны в России падает.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что для Украины ситуация в военном плане выглядит гораздо лучше, чем когда-либо за время полномасштабной войны. Об этом пишет Yle.

"Первый год этой войны для Украины был борьбой за выживание. Потом три года - это была устойчивость. А сейчас это чисто математика", - сказал Стубб.

По словам президента Финляндии, сейчас на одного погибшего украинского бойца приходится восемь погибших россиян.

"Кроме того, популярность войны в России падает, то есть Украина сейчас имеет преимущество", - добавил он.

Потери России в войне против Украины

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что потери России на фроне сейчас в 3,5 раза превышают потери Украины. По его словам, убитыми в зависимости от дня разница может составлять 7 раз и даже 9 раз.

Сырский также говорил, что делается все возможное, чтобы сократить до минимума потери украинских войск. В это же время Силы обороны увеличивают темпы уничтожения врага.

Кроме того, ранее журналисты BBC совместно с "Медиазоной" установили имена 216 205 российских оккупантов, ликвидированных в ходе полномасштабной войны против Украины. Они отметили, что к маю потери только двух российский регионов - Башкортостана и Татарстана, в сумме превысили все потери СССР в ходе 10-летней войны Афганистане.

