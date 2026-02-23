'Можешь ударить по Мозырю': в начале войны Лукашенко делал странное предложение Зеленскому

По словам президента, Украина не стала наносить ударов по территории Беларуси, чтобы не давать повода к открытой войне.

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, почему после начала полномасштабного вторжения России было принято решение не наносить ударов по объектам в Беларуси, хотя оттуда заходили российские войска.

Об этом глава государства сказав в интервью для независимого белорусского издания "Зеркало".

"Лукашенко в ответ на мои слова, что они агрессоры и союзники [России] и втягиваются в войну, потому что с вашей территории летели ракеты и заходили войска, утверждал мне по телефону, что он не контролировал эту ситуацию и сказал: "Хочешь, ты можешь ответить нам, ударить по Мозырю, по [находящемуся там нефтеперерабатывающему] заводу". Со своей командой мы обсуждали это – все хотели ответить. Но, на мой взгляд, Путин только этого и ждал – чтобы мы нанесли в тот момент удары. Тогда он очень хотел, чтобы и с этого направления беларусы могли бы заходить своими войсками", - заявил Зеленский.

При этом, по словами президента Украины, речь не идет о том, что у Вооруженных сил Беларуси были большие силы или возможности.

"Но тем не менее. Мы должны были бы думать, как защищаться с этой стороны", - добавил Зеленский.

Как считает президент Украины, россияне втягивали Беларусь в войну только по одной причине. "Когда они давили на нас на востоке, и там было главное сосредоточение их войск, то хотели растянуть наши силы [на линии фронта]. И одна из идей была, чтобы беларусы какой-то живой силой начали заходить [на территорию Украины], нас пугать. В этом случае, безусловно, мы должны были бы отреагировать и перебросить какую-то часть войск. И ослабили бы восток", - уверен президент.

Вместе с тем, Зеленский отмечает, что российский диктатор Владимир Путин сейчас просто использует белорусскую территорию.

"Ну, а Лукашенко – я не знаю, можно ли это назвать тупиком, потому что он не контролирует ничего или предоставляет возможность этого. Ему кажется, что его, скажем так, новый этап отношений с американцами дает ему какую-то там, знаете ли, неприкосновенность. Нет", - добавил Зеленский.

Во-первых, как считает президент Украины, у Лукашенко нет неприкосновенности в его стране, и народ должен понимать, что его втягивают в войну.

Во-вторых, как отмечает Зеленский, американцы делают то, что нужно им, – освобождают тех или иных политзаключенных.

"Я не знаю деталей про этих людей, но сам факт, что они выходят из тюрем – это позитив. Американцы это делают. На каких условиях [они общаются] с Лукашенко – честно говоря, к сожалению, если это связано исключительно со снятием тех или иных санкций или намерениями [их снять], – ну нельзя просто так прощать, на мой взгляд", - сказал Зеленский.

При этом, президент Украины подчеркивает, что "это фантазии Лукашенко, что ему помогут, если он будет продолжать втягиваться в эту войну".

Размещение "Орешника" в Беларуси

Как сообщал УНИАН, Зеленский предупреждает белорусов, чтобы те не допустили втягивания Россией их страны в войну против Украины, поскольку Украина готова задействовать все инструменты, чтобы не допустить возможности запуска ракет типа "Орешник" из Беларуси.

