Одно применение 'Орешника' будет означать, что белорусов втянули в войну, - Зеленский

Уже на территории Беларуси РФ разворачивает комплексы для запуска баллистических ракет "Орешник".

Президент Украины Владимир Зеленский предупреждает белорусов, чтобы те не допустили, чтобы Россия втянула их в войну против Украины. Украина готова задействовать все инструменты, чтобы не допустить возможности запуска ракет типа "Орешник" из Беларуси. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами.

В частности, президент рассказал о текущих отношениях с Беларусью и цели встречи с оппозиционеркой Светланой Тихановской.

"Мы говорим народу Беларуси, что их втягивают в войну против Украины. Режим в Беларуси разрешил наступление на Украину в 2022 году, но белорусы тогда не участвовали. Режим разрешил полномасштабное вторжение с территории Беларуси и запуск ракет с территории Беларуси. То есть этот режим является союзником агрессора, но там, в Беларуси, люди не принимают прямого участия в войне. Это первое", - отметил Зеленский.

При этом, как подчеркивает президент, существуют риски втягивания белорусов в войну.

"Все время Россия строила разного характера воздушные коридоры, которыми пользовались россияне во время атак на нашу энергетику. Прежде всего это ударные дроны. Это техническая поддержка, техническое оборудование на антеннах на территории Беларуси, которые помогали дронам. Украина занималась этим вопросом и нашла, что сделать с некоторыми антеннами, чтобы уменьшить масштабы атак против нас. Но мы не можем так безшумно заниматься вопросом "Орешника", как занимались вопросом антенн на территории Беларуси. И наш сигнал - там уже полностью или частично есть "Орешник". Там подготовительные, технические работы сделаны. Мы это четко понимаем", - подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что Украина применяла ракеты для удара по Капустиному Яру, где россияне держат соответствующее оружие.

"Поэтому такой наш сигнал Беларуси - вас могут втянуть в эту войну, и россияне этого хотят", - добавил президент.

Ожидания Украины от Тихановской

"Мы надеемся, что Светлана Тихановская и другие представители народа Беларуси будут говорить европейцам, говорить другим народам и государствам - а они много встречаются, что Беларусь втягивают в войну. Потому что "Орешник" - это уже не антенны. Мы сделали все, чтобы антенны не работали, и точно сделаем все, чтобы "Орешник" даже не начал работать. Это угроза нам. И мы хотим задействовать все инструменты, чтобы этого не произошло. Если у России получится вовлечь в эту войну еще одну страну полностью - Беларусь - это будет большая трагедия", - заявил Зеленский.

По его словам, соответствующие сигналы, чтобы белорусы не втягивались в войну, переданы.

"Не втягивайтесь в войну, помните, что вы европейцы, и что это наш общий дом", - сообщил Зеленский.

Как подчеркнул президент, одно применение "Орешника" будет означать, что белорусов втянули в войну, потому что российские оккупанты этого хотят.

"Когда в первую ночь летели ракеты с территории Беларуси, потом Лукашенко везде говорил: "Я здесь не виноват, это были все россияне, у нас давно это оружие стояло, у нас давно расположена армия". Он не может сегодня говорить то же самое об ударных дронах, потому что такого оружия у него не было. И точно он не может сегодня говорить это об "Орешнике"", - отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, в течение января 2026 года Силы обороны Украины выполнили серию успешных ударов по комплексу зданий ангарного типа, где проходит предстартовая подготовка межконтинентальных баллистических ракет средней дальности полигона "Капустин Яр" в Астраханской области (РФ).

С этого полигона Россия запускала ракеты "Орешник". С целью нанесения ответных ударов были использованы ударные средства дальнего радиуса действия украинского производства, в частности FP-5 "Фламинго".

Россия и Беларусь - что известно

В то же время американские аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Россия фактически аннексировала Беларусь.

А уже 29 января стало известно, что на белорусскую авиационную базу в Барановичах из России прибыла очередная партия российских истребителей Су-30СМ2. Эти истребители могут запускать ракеты типа Р-37М, которые, как считается, способны поражать воздушные цели на расстоянии до 200 км.

