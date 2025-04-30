Такой резкий разворот США в позициях по Крыму "создаст опасный прецедент", отметил эксперт.

Если Белый дом признает оккупацию украинского полуострова Крым Россией, это нанесет удар по ключевому столпу Устава ООН и поставит под угрозу весь мировой порядок. Об этом предупредил ведущий эксперт Атлантического совета, одного из главных внешнеполитических аналитических центров в Вашингтоне, Питер Дикинсон, передает Forbes.

"Любое признание США захвата Крыма Россией станет прямым нападением на Устав ООН. По сути, ООН была создана после Второй мировой войны для поддержки нового мирового порядка, который отвергал идею изменения границ силой", - объяснил аналитик.

Напоминается, что запрет на вооруженные захваты стал краеугольным камнем Устава ООН, принятого в 1945 году. Он был признан предотвратить появление нового Гитлера и его кровавых войн за территорию.

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В ключевой статье Устава ООН говорится:

"Все Члены должны воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства".

Дикинсон подчеркнул, что именно силой Россия пытается захватить и аннексировать территорию Украины:

"Любая легализация этих российских действий со стороны США нанесла бы огромный ущерб мировому порядку и подорвала бы самые фундаментальные принципы международной системы безопасности".

При этом отмечается, что существует и более широкая угроза: если Путин добьется победы и получит Крым, это может подтолкнуть его к новым захватам украинских территорий в будущем и вдохновить другие державы с экспансионистскими амбициями начать собственные войны.

В Forbes также напомнили: когда в 2014 году Россия ввела в Крым свою "теневую армию", тогдашний президент США Барак Обама объединился с лидерами ЕС, Франции, Германии, Италии, Японии и Великобритании, чтобы ввести санкции против Москвы. В принятой ими Гаагской декларации ведущие демократии мира заявили о поддержке территориальной целостности и независимости Украины, предостерегая Кремль:

"Международное право запрещает приобретение части или всей территории другого государства путём принуждения или силы. Такие действия нарушают принципы, на которых основана международная система".

Теперь же Белый дом, похоже, готов отказаться от этой общей позиции Гаагского альянса и коллективного противостояния захвату стратегически важного крымского полуострова, где базируется Черноморский флот России, отметили в издании.

По прогнозу Дикинсона, такой резкий разворот США "создаст опасный прецедент и убедит Россию и другие государства в том, что действующие запреты на использование силы для захвата территорий больше можно игнорировать без последствий".

"Отказ от неприкосновенности границ означает вступление в новую эпоху войн - чего мы не видели в широком масштабе уже несколько поколений. Европейцы понимают: если Украина падет - они абсолютно не готовы противостоять победоносной и закаленной в боях российской армии", - заявил аналитик.

Оккупация Крыма Россией: какая позиция Трампа

Как писал УНИАН, 25 апреля президент США Дональд Трамп подтвердил, что хочет признать оккупированный Крым российским:

"Я думаю, что война началась, когда они начали говорить о вступлении в НАТО. Крым останется с Россией".

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Украина не может отказаться от Крыма. Хотя при этом он признал, что сейчас у Киева нет достаточного количества вооружения, чтобы вернуть контроль над полуостровом силой.

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