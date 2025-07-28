Для иностранных граждан действуют такие же возрастные ограничения, как и для украинцев, а еще они подписывают контракт на полгода.

Кроме украинцев, сейчас на войне также есть и иностранные граждане, в том числе и женщины. Майор, командир Второго интернационального легиона обороны Украины Александр Якимович рассказал в интервью Главком об особенностях службы иностранцев.

"Женщины в батальоне есть, но сейчас только медики. Раньше были пехотинцы, да: две девушки-полицейские из Колумбии, но они не выдержали - пошли на другие должности, другие задачи. Есть и мужчины, которые не выдерживают. Здесь вопрос не в гендере, а в человеке", - отметил Якимович.

Также он добавил, что для иностранцев действуют по возрасту такие же ограничения, как и для украинцев - берут на службу людей до 60 лет.

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"Опытные мужчины часто могут быть значительно более ловкими и мотивированными, чем молодые", - рассказал майор.

По его словам, по желанию такие мужчины служат в пехоте. Особенно это касается тех, кто уже участвовал в других войнах - в Афганистане, Ираке и тому подобное.

Якимович признал, что есть военные по профессии, которые не выдерживают, поскольку войны с такой интенсивностью они не видели до этого.

"Таких войн не было в мире со времен Второй мировой. Например, мы были в Часовом Яру и под Покровском, там передвижение на 1 км может занять сутки: дойти до позиции можно только пешком - нельзя подъехать на машине, потому что ее уничтожат вражеские FPV. И ты идешь 5 км пешком, скрытно, прячась, неся на себе боекомплект, воду, еду, оружие... Это сложно, и не все на такое способны", - констатировал он.

В то же время, командир добавил, что если у человека правильная подготовка, он знает, как действовать, куда спрятаться, как передвигаться, то он меньше боится, и тогда его действия успешнее.

"Есть определенный процент иностранцев, которые приехали, побыли здесь, повоевали и сказали: нет-нет, это не мое, и через полгода вернулись домой. Раньше, чем через полгода, контракт разорвать нельзя", - сказал Якимович.

По его словам, нет такого, что какая-то национальность показывает себя лучше в боях нежели другие. Он считает, что все зависит от человека.

"Был случай, когда на Покровском направлении были очень интенсивные штурмовые действия, и опытный польский легионер взял на себя командование: он перемещался между позициями, всех поддерживал - и ситуацию на этом участке удержали в тот день во многом благодаря ему", - рассказал майор.

В то же время, по его словам, есть определенные особенности ментальности.

"Латиноамериканцы более зажигательные - они не любят сидеть на позициях, ждать боя, их это угнетает, а вот выскочить, провести активные действия - им это больше импонирует", поделился Якимович.

Мобилизация в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что белорусский доброволец Игорь "Янки" Янков считает, что в Украине мобилизационный возраст следует снизить до 18 лет. Он пояснил, что в этом возрасте у юношей гораздо больше здоровья и больший ресурс тела. Кроме этого, они все быстрее усваивают.

Также мы писали, что соучредитель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко не исключил, что Украине необходимо радикально снижать потери на войне. Он считает, что надо, чтобы боеспособность армии зависела не от количества, а от качества. Иначе, через 2 года уже некому будет служить.

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