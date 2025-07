На китайском рынке лития опасаются возможных перебоев поставок.

Китайский рынок лития, ключевого металла для производства аккумуляторов, переживает сложный период. Цены на него подняли, чтобы защититься от возможных перебоев в поставках.

Издание Bloomberg пишет, что 25 июля цена карбоната лития на Гуанчжоуской бирже выросла на 8%, что является дневным лимитом, и за неделю выросла на 14%. Это побудило биржу выпустить уведомление об ограничении спекулятивных сделок, что помогло снизить лимит фьючерсов 28 июля. Акции производителей также подскочили: Tianqi Lithium Corp. и Chengxin Lithium Group Co. в этом месяце выросли примерно на 25% в Шэньчжэне.

Рост произошел после мер, которые в конечном итоге могут привести к сокращению предложения на фоне растущей обеспокоенности перспективами производства, а также внимания правительства к ограничению отраслей с избыточной мощностью.

Рынок лития не привык к потрясениям и резким колебаниям цен. После достижения рекордного уровня почти 600 000 юаней или 84 000 долларов за тонну в 2022 году, спотовые цены упали до примерно 60 000 юаней в начале этого года из-за переизбытка предложения и признаков замедления роста спроса на аккумуляторы для электромобилей.

Этот обвал заставил рынок обратить внимание на меры, которые могли бы ограничить предложение. Особое внимание привлекают провинция Цзянси и центр по добыче лития Ичунь. По прогнозам, в этом году на долю провинции придется около 10% мирового объема добычи минерала, сообщил директор по литиевым продуктам консалтинговой компании Benchmark Mineral Intelligence Кэмерон Перкс.

В начале июля Бюро природных ресурсов Ичуня попросило восемь горнодобывающих компаний представить отчеты о запасах до конца сентября после аудита, в ходе которого были выявлены нарушения в регистрации и утверждении.

На прошлой неделе компания Jiangxi Special Electric Motor Co. заявила, что ее подразделение в Ичуне приостановит производство литиевой соли на 26 дней в целях сокращения затрат и проведения техобслуживания. В июне компания Sinomine Resource Group Co. заявила, что приостановит проект в провинции Цзянси на шесть месяцев в связи с корректировкой технологии. Кроме того, в прошлом месяце власти провинции Цинхай обязали компанию Zangge Mining Co. прекратить незаконную добычу.

Экспорт редкоземельных металлов из Китая

18 июня стало известно, что экспорт редкоземельных продуктов из Китая, включая мощные магниты, в мае упал до нового пятилетнего минимума.

9 июля стало известно, что в США из Таиланда и Мексики поступило необычно большое количества сурьмы. В этой торговле участвует по крайней мере одна компания из Китая, хотя Пекин ввел запрет для Вашингтона.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что Китай уже использовал контроль над редкоземельными металлами в качестве инструмента принуждения в отношении Японии, и это должно стать опасным уроком для США.

