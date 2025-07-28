По словам Плетенчука, несмотря на опасность, украинцы часто пренебрегают воздушной тревогой, и это - плохая тенденция.

Российские оккупанты атаковали днем в воскресенье одесское побережье ударными дронами, когда тысячи людей оставались в опасной зоне. В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) призвали местных жителей и туристов идти в таких случаях в укрытие, чтобы избежать трагедии.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук, которого попросили прокомментировать ситуацию, сложившуюся в воскресенье в Одессе: БПЛА атаковали город, по ним работала ПВО, а на побережье в это время, несмотря на опасность, осталось очень много людей.

"Надо понимать, что для украинцев Одесская область фактически остается единственным морским курортом. Но, учитывая, что наш внутренний туризм значительно вырос, многие люди не могут выехать на другие курорты, на побережье Одессы довольно много людей. Несмотря на опасность, наши граждане часто пренебрегают воздушной тревогой, и это - не очень хорошая тенденция", - подчеркнул спикер.

По его словам, вчера повезло: люди, которые отдыхали на побережье, не пострадали. Но это не значит, что в следующий раз во время воздушной тревоги будут лететь "шахеды", - россияне могут запустить и баллистику, акцентирует Плетенчук.

"Мы уже имели такие прецеденты с погибшими в 2023 году, когда кассетный боеприпас сработал фактически на побережье так же в летнее время... Эта картина (с детьми, которые купались во время атаки, - УНИАН), точно не является смешной", - подчеркнул военный.

Поэтому, отметил Плетенчук, необходимо соблюдать правила безопасности и посещать именно те локации, которые официально открыты для отдыха, где по меньшей мере есть укрытие.

Люди были на пляже, когда в небе летели "шахеды"

Как передает корреспондент УНИАН, воздушную тревогу в воскресенье, 27 июля, объявили примерно в полдень. Мэр города Геннадий Труханов и начальник Одесской ОГА Олег Кипер попросили людей немедленно пройти в укрытие, особенно тех, кто находится на пляжах, потому что к береговой линии из воздушного пространства, со стороны Черного моря, сунули российские ударные беспилотники. Труханов даже предупредил, что под угрозой конкретные пляжи - "Аркадия", "Ланжерон" и в Киевском районе города.

"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! Всем кто на побережье, большая просьба покинуть эту зону", - подчеркнул городской голова.

По данным мониторинговых каналов, группа "шахедов" шла на большой высоте - до 2 тыс. метров. Сначала они кружили над морем, затем, снижаясь, полетели на Одессу и пригород. В разных районах областного центра были слышны взрывы. В то же время большинство людей и не думало покидать пляжи. В социальных сетях очевидцы обнародовали видео, на которых можно увидеть, что на побережье очень много людей.

В это время в небе в районе определенных пляжей передвигались вражеские дроны, которые сбивала украинская ПВО. Было слышно, как плачет ребенок, некоторые отдыхающие бросились бежать дальше от воды. В то же время подавляющее большинство взрослых и детей осталось на берегу и даже не выходило из моря. Люди, которые купались, только громко реагировали на уничтожение российских беспилотников, поддерживая таким образом Силы обороны.

Впоследствии на побережье одного были выброшены обломки "шахедов".

Также один из Telegram-каналов обнародовал видео, на котором можно увидеть, как часть дрона из моря выносит неизвестный мужчина, вероятно, отдыхающий.

Удары по Одессе

Как писал УНИАН, ночью 24 июля армия РФ нанесла массированный дроновой удар по Одессе. Были поражены рынок "Привоз", порт, объекты логистики, железнодорожный подвижной состав, Приморский бульвар, который входит в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Больше всего пострадала 9-этажка, где разрушены квартиры с 5-го по 8-й этажи и произошел масштабный пожар на 5-м и 6-м этажах одного из подъездов. Там, под завалами, нашли 32-летнего погибшего.

Всего из-за российской атаки пострадали еще 5 человек. Также от взрывной волны пострадали два учебных заведения города и Дворец детского и юношеского творчества - памятник архитектуры, где выбито 19 окон, разрушены 3 наружные двери, повреждены два старинных фонаря и тому подобное.

Вас также могут заинтересовать новости: