Если с РФ снимут санкции, это даст агрессору возможность вести дальше боевые действия, добавил нардеп.

Признание Соединенными Штатами Америки оккупированного Крыма российским станет "ящиком Пандоры". Это спровоцирует территориальные конфликты в других странах.

Об этом на Radio NV сказал секретарь Комитета по вопросам нацбезопасности Роман Костенко. При этом он подчеркнул, что Украина в любом случае не должна признавать юрисдикцию РФ на полуострове.

"Здесь выход один. Мы не должны признавать вообще никакие территории, которые оккупированы, не нашими. И здесь нас поддерживает Европа в этом. Потому, что мы понимаем, что это – открытие "ящика Пандоры". Можно такое разжечь внутри Европы, когда исторически у каждой страны могут быть претензии к своему соседу из-за каких-то территорий, которые тысячелетиями переходили из рук в руки. Конечно, этот вопрос для Украины также важен", – подчеркнул Костенко.

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По его словам, именно из-за оккупации Крыма в 2014 году против РФ были применены первые санкции, которые в течение времени, до 2019 года, постоянно усиливались. Как отметил Костенко, большинство этого делали американцы, и были подключены к процессу другие страны. Если сейчас западные страны признают оккупацию, снимут санкции, то это даст возможность развиваться РФ, где сейчас не очень хорошая экономическая ситуация.

"И это (снятие санкций, – УНИАН) даст ей дальше продолжать войну... Поэтому это очень сложный вопрос. Он точно не заканчивается на том, чтобы просто признать Крым (российским, – УНИАН) и Россия перестала вести боевые действия. Нет. От этого будут последствия, которые будут давать России возможность вести дальше боевые действия, развивать свою армию и свою экономику", – сказал Костенко.

Возможность признания Крыма российским

По данным СМИ, США рассматривают возможность признания временно оккупированного Крыма частью РФ в рамках потенциального мирного соглашения. Недавно и сам Трамп заявлял, что Крым останется с Россией.

Министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин считает, что признание США Крыма российским может стать толчком к мощнейшей перезагрузке в истории мира. По словам Климкина, речь идет о геополитике, последствия коснутся всей Европы и вообще мира.

Если признание Крыма российским произойдет, президент Дональд Трамп сделает Запад расколотым на две части: тех, кто еще придерживается принципов, и тех, кто нет.

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