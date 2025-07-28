Шесть автономных вертолетов будут заниматься воздушным исследованием Марса.

NASA планирует развернуть на Марсе шесть разведывательных вертолетов в рамках концептуальной миссии Skyfall. Об этом пишет Interesting Engineering.

Отмечается, что эта концепция была разработана Лабораторией реактивного движения NASA совместно с американской оборонной технологической компанией AeroVironment, Inc (AV). Миссию планируют осуществить к 2028 году, а данные, которые удастся получить, помогут в отправке человека на Марс к 2030 году.

"Skyfall предлагает революционный новый подход к исследованию Марса, который является более быстрым и доступным, чем все, что было до него. С шестью вертолетами Skyfall предлагает недорогое решение, которое увеличивает охватываемую площадь, объем собираемых данных и объем проводимых научных исследований, что значительно приближает первые следы человечества на Марсе", - рассказал глава отдела космических проектов AV Уильям Померанц.

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В издании подчеркнули, что Skyfall поможет подготовить Марс к высадке людей. Для этого на планету отправят шесть автономных вертолетов, которые будут заниматься воздушным исследованием. Их запустят с огромного космического корабля.

По словам ученых, главным плюсом миссии Skyfall является то, что не придется полагаться на дорогостоящую и сложную посадочную платформу. Вместо этого вертолеты будут прикреплены к входной капсуле и запущены прямо из воздуха.

После приземления вертолеты разлетятся в разные стороны, чтобы исследовать наиболее подходящие места для посадки первых марсианских астронавтов. Все данные будут передаваться на Землю.

На Марсе когда-то была вода - что известно

Ранее ученые из NASA получили новые доказательства того, что на Марсе когда-то была вода. Они изучили изображения региона планеты, который ранее можно было видеть только с орбиты, вблизи.

По словам ученых, на снимках можно увидеть, что древние подземные воды пересекают невысокие хребты. Они расположены в форме, которую геологи называют коробчатым узором.

Коренные породы под этими хребтами, скорее всего, образовались тогда, когда подземные воды, просачиваясь сквозь скалы.

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