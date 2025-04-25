Он снова обвиняет украинцев в войне.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подтвердил, что хочет признать оккупированный Крым российским. Также он не верит в способность Украины когда-нибудь вступить в НАТО.

В интервью журналу TIME политик в очередной раз обвинил Украину в развязывании войны с Российской Федерацией. По его словам, кремлевский правитель Путин решил напасть после того, как Киев заявил о желании стать членом Североатлантического Альянса:

"Я думаю, что война началась, когда они начали говорить о вступлении в НАТО. Крым останется с Россией".

Журналист спросил Трампа, почему он сказал, что закончит войну в Украине в первый же день. Тот ответил, что сказал это образно.

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"Я сказал это как преувеличение, чтобы подчеркнуть, и вы знаете, что это, конечно, подхватывается фейковыми новостями. Очевидно, люди знают, что когда я это говорил, то говорил не всерьез, но при этом было сказано, что этому (войне в Украине - ред.) будет положен конец", - пояснил политик.

Заявления Трампа о Крыме

По данным СМИ, американский план мира предусматривает признание Крыма российским, замораживание линии фронта, запрет на вступление Украины в НАТО и снятие санкций с РФ.

Впоследствии президент США обвинил президента Украины Владимира Зеленского в срыве переговоров из-за отказа согласиться на эти условия.

Зеленский и другие украинские чиновники решительно отвергли предложения Трампа, подчеркивая, что Крым является неотъемлемой частью Украины. Они считают, что уступки России только поощрят дальнейшую агрессию и нарушение международного права.

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