Президент США сосредоточится на торговых соглашениях и мирных переговорах.

Президент Дональд Трамп и его администрация на этой неделе расскажут о достижениях его первых 100 дней на посту, и очертят планы на следующие 100 дней, сообщает Reuters, ссылаясь на заявления представителей Белого дома.

Так, на этой неделе Трамп планирует отправиться в Мичиган на митинг в ознаменование 100-дневного рубежа. Белый дом намерен подчеркнуть его экономическое видение, высылку нелегальных иммигрантов, изменения во внешней политике и работу Департамента эффективности правительства Илона Маска по очистке федеральной бюрократии и сокращению расточительства.

Однако в то время как чиновники Трампа восхваляют скорость и масштаб его усилий по перестройке американского общества, критики говорят, что Трамп попирает права граждан и неграждан, отчуждает союзников и угрожает превосходству США в мире.

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При этом один из собеседников Reuters отметил, что у Трампа есть множество "подводных торпед", и изменения первых 100 дней продолжатся как "снежный ком, катящийся с горы".

Он также сказал, что администрация все еще работает над запретом на поездки для граждан из нескольких стран.

Основные акценты в следующие 100 дней

При этом другой чиновник отметил, что в следующие 100 дней, наряду с борьбой с правительственной бюрократией, Трамп уделит больше внимания торговым сделкам и мирным переговорам.

В этом году президент начал полномасштабную торговую войну, прежде чем приостановить взаимные пошлины и провести переговоры с отдельными странами. Его администрация надеется заключить соглашения в течение 90 дней.

В то же время эксперты говорят, что это крайне маловероятно, отмечая, что Трамп еще не заключил ни одной сделки. Его риторика о переговорах, особенно с Китаем, часто расходится с заявлениями другой стороны.

Также в следующем месяце президент совершит длительную поездку за границу, посетив Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты, и продолжит добиваться мира в войне России с Украиной.

Трамп обещал разрешить этот конфликт в "первый день", но мир оказался недостижимым. В субботу президент признал, что президент России Владимир Путин, возможно, не захочет прекращать войну.

100 дней Трампа

Ранее УНИАН писал, что за последние две недели сразу три бывших президента США – Билл Клинтон, Барак Обама и Джо Байден – обрушились с публичной критикой на нынешнего главу государства Дональда Трампа. Это является беспрецедентным случаем, поскольку бывшие президенты обычно воздерживаются от публичной критики своих преемников.

Также, согласно последним соцопросам, рейтинг одобрения президента Трамна среди американских избирателей продолжает стремительно падать.

Кроме того, в первые 100 дней президенства Трампа Россия получила множество уступок. Мир увидел и давление на Украину с целью уступки территорий России, и обещание ослабить санкции против РФ, и даже прощение за вторжение в Украину.

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