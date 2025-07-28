По убеждению Храпчинского, основная цель россиян направлена против Европы и Америки.

Россия быстро масштабирует и совершенствует полученные технологии. Также она имеет финансовые возможности развивать различные направления вооружения. Об этом заявил бывший офицер воздушных сил, ныне заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский, комментируя в эфире "Киев24" испытания россиянами первого морского беспилотника.

"Важным аспектом является то, что когда Россия получает какую-то технологию, то может ее очень быстро масштабировать", - отметил он.

Храпчинский напомнил, что уже есть линейка воздушных российских дронов, которые изготовлены на основе зарубежных технологий, и они все время улучшаются.

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"Потому что фундаментальные знания Россия получила. И именно за счет фундаментальных знаний она может развернуть или модернизировать технологию. Россия стремится создать ряд беспилотных систем, и в любом случае она будет стремиться заходить в морские беспилотники. Потому что Россия является морской державой", - пояснил эксперт.

При этом Храпчиснький подчеркнул, что Украина должна это учитывать.

"И буду в который раз подчеркивать, что когда мы создаем свои средства, которые могут быть затрофейены россиянами, а давайте вспомним, что были случаи, когда наши морские дроны россияне получали целые и невредимые, то надо говорить о создании наших технологий, которые будет сложно копировать. То есть это должны быть технологически сложные средства, которые не поддаются обратной разработке. И это является важным аспектом, который мы должны имплементировать в дальнейших действиях и в разработках, которые мы представляем нашим военным", - отметил он.

По словам Храпчинского, финансовые возможности россиян позволяют им быстро масштабировать любые производственные мощности.

"И они будут пытаться их (морские дроны) масштабировать. Но вопрос зачем им такие дроны, куда они хотят их применять? Но для мира надо заметить, что это является важным толчком, важной информацией, что Россия и дальше готовится к войне со всеми, кто не хочет видеть ее на карте как суверенное государство", - сказал эксперт, подчеркнув, что это технология, которая позволит им работать на воде, не используя дорогостоящие корабли, по принципу "Шахедов".

Он подчеркнул, что санкции и ограничения, которые введение в отношении РФ, они сейчас недостаточны для того, чтобы Россия свернула свою военную программу. Храпчинский считает, что в любом случае нам надо готовиться, что Россия будет наращивать производственные мощности и об этом надо говорить миру.

"Основная цель россиян при создании морских беспилотников направлена больше против государств Европы, против Америки (речь идет о Беринговом проливе). Но в любом случае это точно не для применения против Украины. Потому что у россиян нет сейчас такой потребности. Поэтому надо достучаться до Европы и объяснить, что эти шаги направлены в сторону стран НАТО, Британии. Россия готовится к большой войне", - сказал Храпчинский.

Конкретно по видео с испытания российского морского дрона, он сказал, что пока рано говорить, насколько это мощный беспилотник, потому что "Мосфильм снимает очень хорошее кино" и в принципе взрывные элементы могли находиться и на том корабле, который уничтожали.

Однако он отметил, что однозначно враг стремится двигаться в развитии по всем направлениям вооружения.

"И это является сигналом для всего мира, что Россия не останавливается и не будет запинаться", - сказал Храпчиснький.

Россия создала собственный морской дрон - что известно

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад появилась информация, что во время военно-морских учений в Балтийском море россияне испытали морские дроны-камикадзе. Соответствующие кадры распространили российские прокремлевские каналы в Telegram.

На обнародованном видео зафиксировано, как к неподвижной цели приближается небольшой катер, врезается в цель и взрывается. Взрыв выглядит мощным. По сообщениям российских Z-блогеров, этот дрон - морского базирования, то есть запускается с военного корабля. Также утверждается, что он якобы способен поражать корабли на расстоянии более 300 км.

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