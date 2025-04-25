В то же время, как убежден президент Украины, Украина готова говорить о любых территориальных вопросах только после того, как со стороны России произойдет полное и безусловное прекращение огня.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не имеет достаточно вооружения для возвращения контроля над оккупированным Крымом силой. В то же время, Украина не может отказаться от полуострова, потому что все украинские земли - это собственность украинского народа. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал журналистам во время брифинга.

В частности, у президента спросили, если Украину заставят временно отказаться от своей территории ради мира, согласится ли он на это.

"У нас позиция не может идти в разрез нашей Конституции Украины. Мы не можем что-то отдать или не отдать. Это не моя собственность. Это собственность украинского народа", - сказал Зеленский.

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Как отметил президент, украинский народ будет рожать новые поколения и в дальнейшем будет двигаться в развитии страны.

"Вся эта земля принадлежит Украине", - сказал Зеленский.

Президент выразил сожаление, что есть временно оккупированные территории.

"И если мы говорим о Крыме, о нашем украинском полуострове - очень много вопросов. Люди, которые были силой вынужденно вытолкнуты как на территорию Украины, которую мы контролируем, так и извините, силой брошены за решетку в Российской Федерации, особенно журналисты, политические заключенные, общественные деятели и много разных людей. И потом, под дулом оружия, вроде бы голосовали и проходил какой-то такой "референдум". Никто не признает. То есть, это насильственная оккупация Российской Федерации нашего полуострова Крым. И поэтому, для нас, это временно оккупированная территория. И не только для нас, но и для всех", - добавил Зеленский.

По его словам, позиция Украины неизменна:

"Украина не будет признавать юридически любые временно оккупированные территории".

Он считает, что это абсолютно справедливая и законная позиция как с точки зрения Конституции Украины, так и международного права.

"И весь мир или большая часть мира поддерживает нас в этом. Даже те страны, которые постоянно балансируют в отношениях между нами и Россией. Даже они все признают территориальную целостность и суверенитет Украины, включая полуостров Крым", - отметил Зеленский.

В то же время, глава государства отреагировал на последние комментарии президента США Дональда Трампа относительно Крыма.

"Это правда, то, что говорит президент Трамп. Я согласен с ним, что у нас сегодня нет достаточно оружия, именно оружия, не людей, потому что наши люди - так это самое главное, но говорить, что у нас нет армии, это неправда. Я так считаю. И поэтому, я согласен с президентом Трампом, что у Украины нет достаточно оружия, чтобы оружием вернуть контроль над полуостровом Крымом", - подчеркнул Зеленский.

При этом, как отметил президент, еще есть возможности санкционные.

"У мира есть возможности другого экономического давления, дипломатического давления, чтобы говорить это, обсуждать территориальные вопросы, но после полного безусловного прекращения огня", - сообщил Зеленский.

Как отмечает глава государства, в Украине благодарны за предложения от всех партнеров, в том числе от США и европейцев, но именно безусловное полное прекращение огня открывает возможности говорить обо всем.

'И мы готовы к диалогу в любом формате с кем-либо в этом формате, в любое время, но только после реального сигнала, что Россия готова к окончанию войны. Такой сигнал - это полное безусловное прекращение огня", - сказал Зеленский.

Трамп подтвердил, что хочет признать Крым российским

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что оккупированный Крым останется с Россией. Йдетсья о том, что полуостров должен быть признан как российская территория.

Также Трамп обвинил Украину в развязывании войны с РФ. По его словам, кремлевский правитель Владимир Путин решил совершить нападение после того, как Киев заявил о желании стать членом НАТО.

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