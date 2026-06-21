Букингемский дворец впервые опубликует информацию о доходах Чарльза III, – BBC

Финансовая информация будет включена в годовой отчет Букингемского дворца и станет частью политики повышения прозрачности королевских финансов.

Король Великобритании Чарльз III станет первым монархом современной эпохи, который публично раскроет свои личные доходы. Соответствующая информация будет обнародована в ежегодном финансовом отчете уже в следующий четверг. Об этом сообщает BBC.

Решение о раскрытии налоговых данных является личной инициативой монарха. Эти данные станут частью традиционной отчетности Букингемского дворца и рассматриваются как шаг к большей прозрачности королевских финансов.

В дворце отмечают, что стремятся повысить уровень понимания обществом финансовой ответственности королевской семьи. Вопрос открытости стал особенно актуальным после ряда скандалов вокруг принца Эндрю.

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Отчет будет охватывать 2024–2025 финансовый год и включать налоги с различных источников дохода короля, в частности доходы от герцогства Ланкастер, дивиденды от инвестиций и доходы от частных поместий Сандрингем и Балморал.

Такие налоговые данные планируется публиковать ежегодно.

Согласно британскому законодательству, монарх не обязан платить налоги с доходов, наследства или прироста капитала. В то же время Чарльз III добровольно делает это, как ранее делал в статусе принца Уэльского.

Согласно материалам, только доход от герцогства Ланкастер в прошлом году составил около 24 миллионов фунтов стерлингов. Это имущественный комплекс, включающий недвижимость в Лондоне и на севере Англии и составляющий значительную часть частного дохода короля.

Финансовый отчет будет обнародован вместе с данными о Суверенном гранте – государственном финансировании королевского двора, персонала и официальных визитов. В этом году его объем вырос до рекордных 137,9 миллиона фунтов.

Рост расходов объясняют масштабной реконструкцией Букингемского дворца. В то же время правительство Великобритании рассматривает возможность пересмотра финансирования.

Отдельно Комитет по государственным счетам планирует провести проверку использования королевской собственности и аренды. Также сообщается, что дочери принца Эндрю, принцессы Беатрис и Евгения, проживают в резиденциях Кенсингтонского и Сент-Джеймского дворцов, при этом арендную плату за них из собственных средств оплачивает король.

Последние новости о британском монархе

Ранее сообщалось, что в Великобритании произошел инцидент на радиостанции, где из-за технической ошибки объявили о смерти монарха.

Также король Чарльз III во время исторического выступления в Конгрессе США озвучил один из самых жестких дипломатических сигналов за время второго президентского срока Дональда Трампа, подчеркнув необходимость безусловной поддержки Украины и сохранения единства союзников, пишет Politico.

Выступление британского монарха стало ответом на регулярную критику Трампа в адрес партнеров по НАТО. Чарльз III напомнил о принципе коллективной обороны, закреплённом в статье 5 Североатлантического договора, а также об исторической солидарности после терактов 11 сентября 2001 года.

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