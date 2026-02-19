Экс-принца Эндрю арестовали в его день рождения: Чарльз III отреагировал

Британский монарх заявил о "беспокойстве" и пообещал полное сотрудничество с правоохранительными органами.

Король Великобритании Чарльз III прокомментировал арест своего брата – Эндрю Маунтбеттен-Виндзора – которого подозревают в злоупотреблении служебным положением, сообщает BBC.

В своем заявлении монарх отметил, что воспринял новости с "беспокойством" и подчеркнул важность справедливого и беспристрастного расследования.

"Теперь следует полный, справедливый и надлежащий процесс, с помощью которого этот вопрос будет расследован надлежащим образом и соответствующими органами. В этом, как я уже говорил ранее, они имеют нашу полную и искреннюю поддержку и сотрудничество", – заявил король.

Чарльз III также подчеркнул, что воздержится от дальнейших комментариев по делу своего брата, пока продолжается официальное расследование.

Как стало известно BBC, ни король Чарльз, ни Букингемский дворец не были заранее уведомлены о том, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор должен быть арестован сегодня. Напомним, 19 февраля – день рождения бывшего принца. Сегодня ему исполняется 66 лет.

Арест бывшего принца Эндрю

Как сообщал УНИАН, сегодня в Великобритании арестовали бывшего принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора - родного брата короля Чарльза III - по подозрению в неправомерных действиях на государственной службе.

Это первый случай ареста бывшего принца на фоне многолетних обвинений в его связях с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Эндрю ранее последовательно отрицал любые правонарушения. Расследование продолжается.

