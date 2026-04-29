'Вы бы разговаривали на французском': Чарльз тонко потроллил Трампа во время ужина

Король Великобритании и президент США обменялись шутками во время официального ужина.

Во время торжественного ужина в США король Чарльз III и президент Дональд Трамп обменялись серией шуток, которые заметно разрядили атмосферу официального мероприятия. Впрочем, наибольшее внимание привлек ироничный выпад британского монарха о "французском языке", сообщает BBC.

В своей речи Чарльз III отреагировал на распространенный тезис Трампа о роли США в мировой истории.

"Вы недавно отметили, что если бы не Соединенные Штаты, европейские страны говорили бы на немецком", – сказал король, после чего с улыбкой добавил:

"Осмелюсь сказать, что если бы не мы, вы бы говорили по-французски…!"

Чарльз III не ограничился только этим. Он также напомнил о событиях поджога Белого дома в 1814 году, пошутив, что это была "британская попытка перестройки" резиденции президента США.

Трамп также не остался в стороне и начал свое выступление с комплимента монарху по поводу его выступления в Конгрессе, добавив шутку: "Вы заставили демократов встать – я бы никогда этого не смог сделать".

Как сообщал УНИАН, британский монарх находится с многодневным визитом в США. Вчера Чарльз выступил перед Конгрессом. Он заявил, что Соединенные Штаты являются "сердцем" НАТО, что, очевидно, было ответом на угрозы президента Дональда Трампа выйти из альянса.

Politico пишет, что Чарльз III во время исторического выступления в Конгрессе США сделал одно из самых острых дипломатических заявлений за время второго срока президента Дональда Трампа, четко подчеркнув необходимость безоговорочной поддержки Украины и единства союзников.

