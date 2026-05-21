В Британии радиостанция случайно сообщила о смерти Карла III

Радиостанция "Радио Кэролайн" принесла извинения после того, как из-за сбоя в работе компьютера была ошибочно запущена "процедура смерти монарха".

Британская радиостанция Radio Caroline в Эссексе случайно объявила о смерти короля Великобритании Чарльза III, пишет BBC.

Как сообщил менеджер станции Питер Мур, инцидент произошел во вторник днем из-за сбоя в главной студийной системе. По его словам, была ошибочно активирована так называемая "процедура смерти монарха", которую британские вещатели хранят на случай реальных чрезвычайных событий.

В результате система автоматически сгенерировала сообщение о якобы смерти короля, после чего радиостанция временно замолчала, как это предусмотрено протоколом, а затем возобновила вещание и принесла извинения в эфире.

В заявлении также отмечается, что "Радио Кэролайн" сожалеет об инциденте и приносит извинения монарху и слушателям за возможные эмоциональные последствия.

Инцидент произошел на фоне официального визита короля Чарльза III и королевы Камиллы в Северную Ирландию, где супруги принимали участие в публичных мероприятиях в Белфасте и других городах.

"Радио Кэролайн", базирующееся в Молдоне, известно как бывшая пиратская радиостанция, основанная в 1964 году.

Другие фейки о смерти короля Чарльза III

Напомним, 18 марта российские СМИ сообщили о смерти короля Великобритании Чарльза III. Ряд информационных сайтов писали о том, что он якобы скончался на 76-м году жизни от рака.

Российские СМИ прикрепили якобы скриншот заявления Букингемского дворца, однако на самом деле информации о смерти монарха нет ни на официальных сайтах дворца, ни в иностранных СМИ. Выяснилось, что это очередной "вброс" российской пропаганды.

На следующий день король появился на публике на фоне фейковых сообщений о своей смерти.

