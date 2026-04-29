Король Чарльз сравнил события 11 сентября 2001 года с войной в Украине, – Independent

Издание отметило, что король Великобритании намекнул на то, что Украина нуждается в защите НАТО.

Король Чарльз заявил перед Конгрессом, что Соединенные Штаты являются "сердцем" НАТО, что, очевидно, было ответом на угрозы президента Дональда Трампа выйти из альянса, сообщает Independent.

Издание отметило, что во время своего выступления король Чарльз указал, что Великобритания взяла на себя обязательства по самому значительному долгосрочному увеличению расходов на оборону со времен холодной войны.

Тем самым он ответил на утверждение президента о том, что именно США поддерживают военную мощь Европы.

"От глубин Атлантики до катастрофически тающих ледниковых шапок Арктики преданность и опыт Вооруженных сил США и их союзников лежат в сердце НАТО, которое обязалось защищать друг друга, защищая наших граждан и интересы, обеспечивая безопасность североамериканцев и европейцев от наших общих противников", – заявил он.

По словам короля Великобритании, "связи в сферах обороны, разведки и безопасности прочно связаны между собой благодаря отношениям, которые измеряются не годами, а десятилетиями".

В статье говорится, что король Чарльз также упомянул о терактах 11 сентября 2001 года в США, когда впервые была применена статья 5 Устава НАТО, намекнув, что Украина до сих пор нуждается в защите.

"Такая же непоколебимая решимость нужна для защиты Украины и ее самого храброго народа – чтобы обеспечить по-настоящему справедливый и прочный мир", – сказал он.

Визит принца Гарри в Украину: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что принц Гарри призвал американское руководство соблюдать свои "международные договорные обязательства", чем, по данным Sky News, подвергся критике со стороны президента США Дональда Трампа. В частности, принц Гарри напомнил, что когда Украина отказалась от ядерного оружия, Америка была частью гарантии того, что суверенитет и границы Украины будут соблюдены. Он отметил, что это момент для США показать "свою неизменную роль в глобальной безопасности и стратегической стабильности". В ответ на это президент США заявил, что "очень ценит совет принца Гарри". Также Трамп подчеркнул, что выражает мнение Великобритании больше, чем младший сын короля.

Также мы писали, что герцог Сассекский заявил, что российский диктатор Владимир Путин достигает ограниченных успехов на поле боя и не сможет выиграть войну. Принц Гарри, обращаясь к главе Кремля, подчеркнул, что пришло время прекратить войну. По его мнению, чем дольше длится война, тем более становится очевидным, что "этот путь не приносит победы, а лишь больше потерь". Младший сын короля Великобритании поделился, что Украина не осталась в одиночестве, потому что со всей Европы и других частей мира ей оказывается огромная поддержка. Принц Гарри подчеркнул, что "Украина заслужила уважение мира".

Вас также могут заинтересовать новости: