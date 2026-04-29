Украина, НАТО и 'короли': Чарльз III бросил зашифрованный вызов Трампу, – Politico

Британский монарх призвал к "непоколебимой решимости" в защите Украины и выступил в защиту единства НАТО на фоне противоречивых заявлений Дональда Трампа.

Король Чарльз III во время исторического выступления в Конгрессе США высказал одно из самых резких дипломатических заявлений за время второго срока президента Дональда Трампа, четко подчеркнув необходимость безоговорочной поддержки Украины и единства союзников, пишет Politico.

Выступление британского монарха стало прямым ответом на регулярную критику Трампа в адрес союзников по НАТО. Чарльз III напомнил о принципе коллективной обороны, закрепленном в статье 5, и исторической солидарности после терактов 11 сентября 2001 года.

"Мы ответили на вызов вместе, как делали это более века – бок о бок", – заявил король, фактически подчеркнув важность единства Запада перед современными вызовами.

Акцент на Украине

Отдельно Чарльз III призвал к "непоколебимой решимости" в защите Украины, что прозвучало как четкий сигнал Вашингтону не отходить от поддержки Киева. На фоне войны это стало одним из самых прямых обращений союзника США по украинскому вопросу непосредственно на американской политической арене.

Его слова прозвучали на фоне напряженности в трансатлантических отношениях и дискуссий в США о роли страны в глобальных конфликтах.

Скрытая критика Трампа

В своей речи монарх также символически упомянул Великую хартию вольностей, подчеркнув, что даже король не стоит выше закона – этот месседж многие расценили как косвенный ответ на упреки в адрес стиля правления Трампа.

В то же время сам Трамп во время встречи с королем демонстрировал дружеский тон, назвав его "фантастическим" и подчеркнув "особые отношения" между США и Великобританией. В соцсетях Белого дома даже появилось фото лидеров с подписью "ДВА КОРОЛЯ", что вызвало ироничную реакцию критиков президента.

Выступление Чарльза III состоялось на фоне разногласий между союзниками по ряду международных вопросов – от Ближнего Востока до роли военной поддержки в глобальных конфликтах. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее также подчеркивал, что партнерство с США "незаменимо", но требует сохранения общих принципов.

Несмотря на торжественный характер визита с почетным караулом, авиашоу и государственным ужином, главный посыл выступления был политическим.

"Трамп видел двух королей, Чарльз – нечто совершенно иное", – подытоживает издание.

Как сообщал УНИАН, король Чарльз заявил перед Конгрессом, что Соединенные Штаты являются "сердцем" НАТО, что, очевидно, было ответом на угрозы президента Дональда Трампа выйти из альянса.

Король Чарльз также упомянул о терактах 11 сентября 2001 года в США, когда впервые была применена статья 5 Устава НАТО, намекнув, что Украина до сих пор нуждается в защите.

"Такая же непоколебимая решимость нужна для защиты Украины и ее самого храброго народа – чтобы обеспечить по-настоящему справедливый и прочный мир", – сказал он.

