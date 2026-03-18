Блокировка Telegram в РФ началась раньше, чем ожидалось, – СЗРУ

В то же время российские власти продолжают навязывать пользователям так называемый национальный мессенджер Max.

В России фактическая блокировка мессенджера Telegram началась раньше, чем ожидалось: хотя полное ограничение доступа ожидалось с 1 апреля, технические проблемы уже фиксируются даже в городах-миллионниках. Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины.

Как отмечают в ведомстве, на этом фоне российские власти продолжают навязывать пользователям так называемый национальный мессенджер Max. В то же время сами чиновники и топ-менеджеры госкомпаний стараются избегать его использования на личных устройствах из-за недоверия и страха тотального контроля.

Так, отмечается, что представители российских элит массово покупают отдельные смартфоны и регистрируют новые SIM-карты исключительно для работы с Max, чтобы не "светить" своими основными телефонами. В неформальных беседах они прямо признают: установка этого приложения фактически означает передачу устройства под контроль ФСБ.

"Хотя, согласно данным портала госзакупок, для чиновников в Чечне планируют приобрести специальные SIM-карты с неограниченным доступом к заблокированным в РФ ресурсам. Поэтому пока россиянам фактически отрезают доступ к каналам коммуникации, сама же власть и приближенные к ней структуры либо получают привилегированный доступ к запрещенным сервисам, либо придумывают обходные схемы, чтобы избежать собственного тотального надзора. Это в очередной раз подчеркивает двойные стандарты российской системы, где контроль и ограничения применяются выборочно, прежде всего против населения", – констатирует СЗРУ.

Как сообщал УНИАН, недавно российским военным на фронте начали запрещать пользоваться Telegram. На это жалуются Z-каналы. По фронту прошли указания удалить Telegram с телефонов. В качестве замены призывают переходить на путинский мессенджер МАХ. Однако в ряде подразделений также запретили использовать и МАХ, учитывая его "дырявость".

"Вероятно, инициатива таких команд исходит именно от самих подразделений, а не от Минобороны. Почему так? Потому что в ряде других подразделений командование, наоборот, продолжает работать именно через Telegram и высказывается против Max", – написал канал "Белорусский силовик".

