'Взорваться может многое': в Раде рассказали, что стоит за 'войной' с соцсетями в России

Юрчишин не исключает, что попытки усилить контроль в информационном пространстве могут быть связаны с существующими проблемами мобилизации в России.

Роскомнадзор 10 февраля заявил о планах дальнейших ограничений работы мессенджера Telegram, который "не выполняет требования российского законодательства". 12 февраля в администрации мессенджера WhatsApp заявили о попытке властей России заблокировать их, чтобы заставить людей перейти на российское государственное приложение Maх, которое не защищено от слежки. Корреспондент УНИАН поговорил с председателем Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярославом Юрчишиным о том, что движет российскими властями при применении таких мер давления.

Зачем Россия запрещает мессенджеры Telegram и WhatsApp?

Начнем с того, что Telegram в России не запретили. В нем тестировали возможности ограничения на случай массовых беспорядков. И это в основном касалось двух регионов – Москвы и Санкт-Петербурга – городов с наибольшим протестным потенциалом. Поэтому собственно один день там проходило тестирование возможности адресного ограничения социальной сети, которая дает наибольший кумулятивный потенциал для координации действий во время протестных акций. А Телеграмм является именно таким. Тестирование состоялось и все. Никаких проблем с его функционированием в России с тех пор нет.

Что касается западных сетей, то Роскомнадзор их систематически ограничивает. Причина аналогична. Что тестирование возможности ограничения Телеграма, что ограничение работы западных социальных сетей, применение механизмов более жесткой цензуры в Интернете, – все это направлено на одно – контроль информационного поля, предотвращение координации массовых акций протеста. То есть мы понимаем, что Россия готовится к определенным вызовам и проблемам, связанным с ухудшением экономической ситуации, затягиванием войны и, соответственно, ростом недовольства среди населения.

У врага ситуация на фронте не такая победоносная, как они хотят это представить. Тогда возможно ограничение деятельности социальных сетей связано с тем, что Россия планирует тотальную мобилизацию и боится взрыва недовольства?

По информации, поступающей из переговорной группы, Россия заявляет о способности воевать с тем же потенциалом еще три года, и при таком сценарии без открытой массовой мобилизации России не справиться.

Но если смотреть на выводы международных экспертов, на материалы, поступающие из экономических центров, то понятно, что Россия "хорохорится". Это просто попытка занять позицию силы на переговорах. Ей частично подыгрывают представители США, которые хотят ускоренно решить вопрос, а соответственно, понимают, что давить на более слабую сторону легче. Поэтому вполне вероятно, что попытки усилить контроль в информационном пространстве действительно могут быть связаны с существующими проблемами мобилизации, которые в России также присутствуют, и с тестированием возможной массовой мобилизации, которая, если Россия попытается активизировать действия на фронте, действительно будет необходима.

В то же время на международных площадках наши партнеры, в частности, и американцы, троллят российские власти тем, что четвертый год у Путина отчитываются о взятии Покровска.

Может ли быть зачистка российского информационного поля под мобилизацию? Вполне возможно. Но тогда, скорее всего, тестирование Телеграма было бы значительно шире, потому что в Москве и в Санкт-Петербурге мобилизация почти не происходит.

Россия вытягивает людей из депрессивных регионов. Также прицельно мобилизация ведется в Дагестане, Кавказских республиках. Понятно, что таким образом Россия активно использует еще одну функцию – уничтожение протестного потенциала этнически нерусских регионов. Но последние проблемы с ограничением Телеграма тех регионов не касались.

Поэтому сейчас просматривается более вероятный сценарий – это беспорядки в экономических административных центрах на основе социальных или экономических проблем, а не проблем, связанных с мобилизацией.

Насколько вероятно, что в России могут быть такие акции протеста?

Здесь очень сложно прогнозировать, потому что российские власти, в отличие от нас, в темноте готовились к военной операции в Украине. И зачистили протестные настроения независимо от того, к какой сфере они относились – экологические движения в Башкортостане, культурные или религиозные движения, связанные с шаманизмом на Дальнем Востоке или в Сибири. Россия четко отслеживала, кто является потенциальным лидером протестных настроений, и системно их уничтожала с помощью физических мер, арестов или "вытесняла" из страны. Поэтому трудно прогнозировать.

Все будет зависеть от того, насколько остро встанут социальные, экономические проблемы, и как это ударит собственно по жителям того или иного региона РФ. В конце концов, могут взорваться давние конфликты, которые были перед войной. Очень болезненный опыт, когда Путин решил подлизаться к Кадырову и позволил ему в единоличном порядке пересмотреть границы Чеченской Республики и Ингушетии. Протесты были очень серьезные, Кадырову не удалось это сделать. Но все лидеры, возглавлявшие протест, сейчас в диаспоре в Турции или в очень глубоком подполье.

Наша самая большая проблема в том, что Россия по-прежнему остается "черным ящиком", потому что мы долгое время ее не изучали, не рассматривали как стратегического врага, а скорее смотрели как на соседа. А Запад, в принципе, после развала Советского Союза фактически не погружался в изучение России очень существенно, а центры, которые работали по РФ, в основном контролировались пророссийскими учеными и политиками.

Я не могу на 100% сказать, что может взбудоражить россиян и когда состоятся акции протеста. Взорваться может много где. Но важно понимать, что структура и контроль со стороны Путина достаточно сильны, чтобы погасить локальные беспорядки. Нужен очень существенный социальный взрыв, чтобы спровоцировать возгорание не в одном, а в нескольких регионах. В таких условиях ФСБ, даже при максимальном контроле, физически не смогла бы справиться – просто не хватило бы ресурсов.

Эти ограничения Telegram и блокировка WhatsApp как-то повлияют на Украину?

Никоим образом. Наши спецслужбы уже научились эффективно работать в этих сетях на территории РФ, несмотря на ограничения. Это подтверждают успешные операции по уничтожению высокопоставленного военного руководства, а также операция "Паутина" и роль соцсетей в ней. Россия сейчас будет "обливать" Телеграм, показывая его оппозиционным, и поэтому любые ограничения в Украине нецелесообразны. На самом деле Телеграм в России не закрывают и не ограничивают, а наоборот – в сотрудничестве с администрацией сети тестируют механизмы контроля протестных настроений и их отслеживания. Поэтому в этом случае Украине следует действовать самостоятельно.

Конечно, то, что Россия ограничивает доступ к альтернативным источникам информации, уменьшает шанс быстрого социального взрыва. Но социальные сети – это только механизм координации акций. То есть если для взрыва будут условия, то с социальными сетями или без них, он произойдет. Вопрос в том, последствия протестного потенциала в России будут мощными.

справка Ярослав Юрчишин председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин - народный депутат Украины IX созыва от партии «Голос», общественный деятель и эксперт по антикоррупционной политике и адвокации. 9 декабря 2023 года Верховная Рада назначила его председателем Комитета ВР по вопросам свободы слова. До работы в парламенте возглавлял направления антикоррупционной деятельности в общественном секторе: в частности, был исполнительным директором Transparency International Украина (2016–2018 годы) и в дальнейшем работал в руководящих должностях организации.

