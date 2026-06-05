Еврокомиссия готовится продлить защиту украинцев в ЕС после марта 2027 года

В то же время в правила пребывания украинцев в странах-членах Евросоюза могут быть внесены изменения.

Европейская комиссия готовится представить новое предложение о продлении срока действия временной защиты для граждан Украины, которые выехали в страны-члены Евросоюза, спасаясь от войны. Как передает корреспондент УНИАН, об этом комиссар ЕС по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер заявил на брифинге в Люксембурге.

В частности, Совет ЕС на уровне министров юстиции и внутренних дел обсуждал возможность продления действия механизма временной защиты украинцев после марта 2027 года.

"Наше видение заключается в том, что мы должны продлить временную защиту. Конечно, мы должны это также обсудить с украинцами, потому что нам важно услышать мнение украинцев, чего они хотят", – сообщил Бруннер.

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При этом, по его словам, к этому вопросу существуют разные подходы.

"Один из них заключается в том, чтобы мы исключили мужчин в возрасте от 23 до 60 лет. Тех, кто имеет призывной возраст. И это также то, чего от нас хотят получить украинцы", – уточнил Бруннер.

В связи с этим Еврокомиссия намерена подготовить и представить предложение.

Еврокомиссар добавил, что сегодня очень внимательно выслушали министров из стран-членов ЕС, и особенно представителей тех стран, где находится больше всего украинцев. Речь идет о Чехии, странах Балтии, Польше, Германии, Австрии и т. д.

"В течение следующих недель мы выйдем с новым предложением о том, как нам двигаться дальше, и каков путь дальнейших действий в отношении временной защиты, но обсуждение касалось продления защиты, и, возможно, с внесением определенных изменений в контексте применения", – подчеркнул Бруннер.

Защита украинцев в ЕС

Как сообщал УНИАН, в Евросоюзе начали официально обсуждать возможные ограничения для украинских мужчин на автоматическое получение временной защиты. В частности, после марта 2027 года вновь прибывшие мужчины больше не будут иметь права на автоматическую временную защиту в ЕС.

По состоянию на март 2026 года в странах-членах Европейского Союза более 4,3 миллиона граждан имеют временную защиту. Эта защита действует до 4 марта 2027 года.

Кабинет министров стремится к тому, чтобы граждане Украины добровольно вернулись из Европейского Союза домой. В то же время в правительстве хотят обладать информацией о тех украинцах, которые в Евросоюзе имеют временную защиту.

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