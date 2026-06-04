ЕС готовится радикально ограничить права украинских мужчин, - СМИ

Уже со следующего года украинские мужчины не смогут получать убежище в Европе.

В Евросоюзе начали официально обсуждать возможные ограничения для украинских мужчин на автоматическое получение временной защиты. Об этом сообщает издание WELT.

По данным издания, на встрече министров внутренних дел в Люксембурге был поднят вопрос о сокращении количества украинских беженцев, которые в дальнейшем смогут автоматически получать защиту в ЕС. Речь идет о механизме, действующем с начала полномасштабной войны и позволяющем украинцам получать право на проживание без прохождения стандартной процедуры предоставления убежища.

Ограничить хотят права украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет. По информации WELT, новые правила могут предусматривать, что после марта 2027 года вновь прибывшие мужчины больше не будут иметь права на автоматическую временную защиту в ЕС. В то же время изменения, если они будут приняты, не будут распространяться на украинцев, которые уже находятся на территории Евросоюза.

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Дискуссия пока находится на начальном этапе, однако в ходе предварительных консультаций между государствами-членами уже проявилась поддержка такой идеи со стороны ряда правительств. Издание отмечает, что страны ЕС ищут способы реализовать потенциальные изменения с минимальной административной нагрузкой. В частности, рассматривается вариант, при котором для проверки законности выезда мужчины из Украины будет достаточно соответствующего штампа в паспорте.

Одним из главных сторонников изменений выступает Австрия.

"Автоматического статуса защиты для украинских мужчин с марта 2027 года больше не должно быть. Самой Украине нужны ее граждане мужского пола призывного возраста", – заявил министр внутренних дел страны Гергард Карнер в комментарии WELT.

По словам австрийского министра, такой шаг будет полезен не только для Австрии, но и для Украины. Он подчеркнул, что украинские мужчины необходимы как для обороны государства, так и для поддержания экономики. В Вене считают, что сейчас нужно "действовать быстро", чтобы подготовить изменения заранее и обеспечить правовую определенность для людей, которых они коснутся.

Украинские беженцы за рубежом

Как писал УНИАН, страны Евросоюза отказались от идеи лишать временной защиты украинцев, прибывших из западных регионов страны. В ЕС признали, что ни один регион Украины пока нельзя считать безопасным из-за российской агрессии.

Между тем демограф Элла Либанова предупредила, что после завершения войны Украина может столкнуться с новой волной оттока населения. По ее словам, часть мужчин после отмены военного положения может уехать к родственникам, которые уже обосновались за границей, и семьи воссоединятся не в Украине, а в других странах.

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