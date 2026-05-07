Правительство хочет получить данные об украинцах, выехавших в ЕС, – Улютин

Кабинет министров стремится к тому, чтобы граждане Украины добровольно вернулись из Европейского Союза домой. В то же время в правительстве хотят обладать информацией о тех украинцах, которые в Евросоюзе имеют временную защиту. Об этом заявил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.
Как сообщает пресс-служба министерства, во время встречи Улютина с европейским комиссаром по вопросам внутренних дел и миграции Магнусом Бруннером стороны сосредоточились, в частности, на вопросе возможного завершения режима временной защиты для украинцев в ЕС после марта 2027 года.
Как подчеркнул Улютин, для Украины важно избежать правовой неопределенности и фрагментации подходов в отношении украинцев, которые вынужденно находятся в странах Евросоюза из-за войны.
"Наша позиция четкая: мы хотим, чтобы украинцы возвращались домой, но это должно быть добровольное и осознанное решение. Ключевым фактором для принятия такого решения остается безопасность, которая зависит от ситуации на местах и от наших Вооруженных Сил. Поэтому люди должны иметь четкие, предсказуемые и законные возможности для дальнейшего пребывания в ЕС до тех пор, пока не будут обеспечены условия для возвращения", – отметил Улютин.
В этом контексте министр подчеркнул важность получения данных об украинцах, находящихся под временной защитой в странах ЕС, в частности, об уязвимых категориях населения, для дальнейшего планирования политики возвращения и подготовки общин.
Отдельно отмечено, что стороны также обсудили вопросы легальной миграции и интеграции граждан на рынке труда, сохранения человеческого капитала Украины для будущего восстановления и роль Центров единства (Unity Hub) как инструмента поддержания связи с украинцами за рубежом.
Как отметил Улютин, первый Unity Hub, открытый в Берлине, уже демонстрирует значительный спрос среди украинских граждан – за первые две недели работы было предоставлено почти полтысячи консультаций.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на март 2026 года временную защиту в странах-членах Европейского Союза имели более 4,3 миллиона граждан Украины.
Срок действия этой защиты должен истечь в марте 2027 года.
По данным СМИ, Европейская комиссия обсуждает с государствами Евросоюза варианты единого решения относительно статуса украинских беженцев, проживающих на территории ЕС, после марта 2027 года. Одним из вариантов является продление защиты еще на год.