На борту танкера до сих пор находится опасный груз – сжиженный газ и дизельное топливо.

Между Италией и Мальтой уже несколько дней дрейфует без экипажа российский топливный танкер, который был атакован беспилотниками. Морские власти предупредили моряков об опасности столкновения, а у экологов есть опасения по поводу экологической катастрофы, пишет CNN.

По данным с камер наблюдения, почерневшее судно имеет крен на одну сторону. Вокруг него в воде образовалась пленка из неизвестного вещества.

Судно вышло из российского арктического порта Мурманск и направлялось в Египет. По данным итальянских властей, судно Arctic Metagaz теневого российского флота перевозит около 900 тонн дизельного топлива и более 60 000 тонн сжиженного природного газа. Этот груз все еще находится в корпусе судна.

Инцидент произошел в международных водах, однако итальянское правительство обеспокоено тем, что смена ветра может подтолкнуть судно близко к итальянской территории. Руководство итальянских ВМС обсудило ситуацию на специальной сессии с правительственными чиновниками и экспертами при участии премьер-министра Италии Джорджии Мелони. "Группа объяснила Мелони, что судно не может безопасно пришвартоваться в итальянском порту, назвав его "бомбой замедленного действия, наполненной газом", – сообщил изданию представитель Министерства иностранных дел.

Команда по морским спасательным работам должна определить, можно ли безопасно отбуксировать танкер в порт или его следует затопить в море. Считается, что на танкере, который потерял всю мощность и контроль над рулем, никого не осталось. Италия и Мальта направили буксиры и средства борьбы с загрязнением, они готовы вмешаться в случае необходимости.

"Ответственность за спасение лежит на российском владельце судна, ООО "СМП Техменеджмент", но ни итальянские, ни мальтийские власти не подтвердили каких-либо контактов с группой", – добавили авторы.

Всемирный фонд дикой природы (WWF), глобальная организация по охране природы, опубликовал предупреждение о потенциальных угрозах для окружающей среды, особенно если танкер затонет вместе со своим "чрезвычайно опасным" грузом.

"Потенциальная утечка может вызвать лесные пожары, криогенные облака, смертельные для морской фауны, и значительное, длительное загрязнение воды и атмосферы", – говорится в заявлении группы.

Группа утверждает, что район, где сейчас дрейфует судно, является домом почти для всех видов морских животных, находящихся под охраной и встречающихся в Средиземном море, а также здесь водятся голубой тунец и рыба-меч.

"Эта территория имеет исключительную экологическую ценность, хрупкие глубоководные экосистемы и одно из самых высоких уровней биоразнообразия в Средиземноморском бассейне. Экологический риск очень высок и потенциально необратим, с серьезными последствиями для экономики Пелагийских островов, которая основана на рыболовстве и туризме", – предупредила группа.

Атака на газовый танкер – что известно

Напомним, что утром 3 марта судно Arctic Metagaz атаковали морские и воздушные беспилотники в нейтральных водах в центральной части Средиземного моря. 30 членов экипажа, некоторые из которых получили ожоги, покинули судно после пожара. Министерство транспорта России заявило, что за атаку ответственны украинские военно-морские беспилотники. Украина не прокомментировала инцидент.

Экологические риски из-за войны на Ближнем Востоке

Добавим, что из-за скопления судов в Персидском заливе экологи предупреждают, что в море могут попасть нефть и токсичные химикаты. Большое нефтяное пятно может быть лишь вопросом времени, ведь Иран продолжает атаковать танкеры, планирующие пройти Ормузский пролив.

