Тарифная война возобновляется: Трамп объявил о новых пошлинах против Европы

Пока речь идет только об автомобилестроительной отрасли, но не исключено, что это лишь начало.

США введут дополнительную пошлину на легковые и грузовые автомобили, произведенные в Европе, поскольку ЕС якобы не соблюдает условия ранее достигнутого торгового соглашения. Об этом в соцсети Truth Social сообщил президент США Дональд Трамп.



"Я рад объявить, что, исходя из того факта, что Европейский Союз не соблюдает наше полностью согласованное торговое соглашение, на следующей неделе я повышу тарифы, взимаемые с Европейского Союза на автомобили и грузовики, импортируемые в Соединенные Штаты", – написал он.

По словам Трампа, ставка таможенного пошлины на эту продукцию будет увеличена до 25% (сейчас – 15%). При этом он отметил, что европейские автопроизводители будут освобождены от уплаты пошлины за те машины, которые производятся на территории США.

"Многие заводы по производству легковых и грузовых автомобилей сейчас строятся [в США], в них инвестировано более 100 миллиардов долларов, что является рекордом в истории производства легковых автомобилей и грузовиков. Эти заводы, на которых работают американские рабочие, вскоре откроются", – похвастался президент США.

Торговое соглашение США – ЕС

Как писал УНИАН, в 2025 году президент США Дональд Трамп начал масштабную тарифную кампанию против ключевых торговых партнеров, в частности Европейского Союза. Вашингтон угрожал ввести 30-процентные пошлины на европейский импорт, а также ввел повышенные тарифы на автомобили, сталь и другую продукцию. В ответ ЕС начал готовить многомиллиардные контрпошлины на американские товары.

После длительных переговоров в июле 2025 года США и ЕС заключили рамочное торговое соглашение, которое стороны назвали компромиссом для предотвращения полномасштабной торговой войны. Согласно договоренности, США установили базовую пошлину в 15% на большинство товаров из ЕС. Оно распространяется на автомобили, автозапчасти, фармацевтическую продукцию, полупроводники и ряд других категорий. В то же время ЕС согласился отменить или существенно снизить собственные пошлины на часть американских промышленных товаров, а также увеличить закупки американских энергоносителей и инвестиции в США.

Вас также могут заинтересовать новости: