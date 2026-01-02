Китай в 2025 году принял десятки танкеров с запрещенным газом из РФ: назван объем поставок

Отмечается, что почти все поставки были из завода "Арктик СПГ-2"

В 2025 году Китай получил 22 партии сжиженного природного газа (СПГ) из двух экспортных проектов Российской Федерации, которые подпали в "черный список" США и Европейского союза. Санкции ввели, чтобы ограничить доходы Москвы после вторжения в Украину.

Агентство Reuetrs пишет, что одну партию отправлили из Портовой, а остальные – из "Арктик СПГ-2", как показывают данные Kpler и LSEG.

Китайские государственные компании China National Petroleum Corp (CNPC) и China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) владеют по 10% проекта Арктик СПГ-2. Все поставки были доставлены на терминал СПГ в Бэйхай в юго-западном регионе Гуанси.

Согласно данным Kpler, грузы в Бэйхай из завода "Арктик СПГ-2" доставляли:

Арктик Мулан 8 августа;

Восход 6 сентября;

Заря 9 сентября;

Буран 12 сентября;

Ирис 16 сентября;

Арктик Мулан 22 сентября;

Арктик Восток 30 сентября;

Лаперуз 9 октября;

Арктик Метагаз 14 октября;

Арктик Мулан 17 октября;

Ирис 23 октября;

Арктик Восток 27 октября;

Лаперуз 30 октября;

Арктик Мулан 11 ноября;

Восход 20 ноября;

Арктик пионер 22 ноября;

Арктик Восток 26 ноября;

Арктик Мулан 4 декабря;

Заря 11 декабря;

Ирис 30 декабря;

Арктик Мулан 31 декабря.

При этом из Портовой груз в Китай доставил лишь танкер "Валера" 8 декабря.

Журналистам не удалось найти контактную информацию владельцев или управляющих танкерами.

22 декабря стало известно, что экспорт сжиженного природного газа из РФ в Китай в ноябре достиг рекордного уровня. Покупатели не обращали внимания на риск западных санкций, чтобы получить дешевое "голубое топливо".

В целом мировой экспорт СПГ в 2025 году вырос больше всего за последние три года из-за открытия новых источников поставок в Северной Америке.

