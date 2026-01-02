Китай в 2025 году принял десятки танкеров с запрещенным газом из РФ: назван объем поставок

В 2025 году Китай получил 22 партии сжиженного природного газа (СПГ) из двух экспортных проектов Российской Федерации, которые подпали в "черный список" США и Европейского союза. Санкции ввели, чтобы ограничить доходы Москвы после вторжения в Украину.
Агентство Reuetrs пишет, что одну партию отправлили из Портовой, а остальные – из "Арктик СПГ-2", как показывают данные Kpler и LSEG.
Китайские государственные компании China National Petroleum Corp (CNPC) и China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) владеют по 10% проекта Арктик СПГ-2. Все поставки были доставлены на терминал СПГ в Бэйхай в юго-западном регионе Гуанси.
Согласно данным Kpler, грузы в Бэйхай из завода "Арктик СПГ-2" доставляли:
- Арктик Мулан 8 августа;
- Восход 6 сентября;
- Заря 9 сентября;
- Буран 12 сентября;
- Ирис 16 сентября;
- Арктик Мулан 22 сентября;
- Арктик Восток 30 сентября;
- Лаперуз 9 октября;
- Арктик Метагаз 14 октября;
- Арктик Мулан 17 октября;
- Ирис 23 октября;
- Арктик Восток 27 октября;
- Лаперуз 30 октября;
- Арктик Мулан 11 ноября;
- Восход 20 ноября;
- Арктик пионер 22 ноября;
- Арктик Восток 26 ноября;
- Арктик Мулан 4 декабря;
- Заря 11 декабря;
- Ирис 30 декабря;
- Арктик Мулан 31 декабря.
При этом из Портовой груз в Китай доставил лишь танкер "Валера" 8 декабря.
Журналистам не удалось найти контактную информацию владельцев или управляющих танкерами.
Торговля СПГ - главные новости
22 декабря стало известно, что экспорт сжиженного природного газа из РФ в Китай в ноябре достиг рекордного уровня. Покупатели не обращали внимания на риск западных санкций, чтобы получить дешевое "голубое топливо".
В целом мировой экспорт СПГ в 2025 году вырос больше всего за последние три года из-за открытия новых источников поставок в Северной Америке.