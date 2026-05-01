Украина вынудила Россию забыть о тактике, которой та воевала веками, - The Telegraph

Россия не может реализовать своё главное преимущество – огромные людские ресурсы.

Российская армия почти полностью отказалась от тактики так называемых "мясных штурмов", когда командование бросало в атаку большие волны пехоты, пытаясь измотать украинскую оборону численным превосходством. Теперь оккупанты все чаще используют небольшие диверсионно-штурмовые группы по два-четыре военнослужащих, которые пытаются незаметно просочиться сквозь позиции ВСУ. Об этом пишет The Telegraph.

Как отмечает издание, в первые годы полномасштабного вторжения в Украину российская армия пыталась продвигаться, полагаясь на массированные атаки живой силой и бронетехникой. Эта тактика стоила Кремлю огромных потерь: с начала полномасштабного вторжения российская армия, по оценкам, потеряла около 1,3 млн военнослужащих, из которых примерно 325 тысяч – погибшие.

Впрочем, развитие технологий существенно изменило поле боя. Беспилотники постоянно патрулируют линию фронта и быстро выявляют крупные скопления войск, а системы радиоэлектронной борьбы затрудняют координацию атак. В материале говорится, что из-за этого традиционные "человеческие волны" стали менее эффективными.

Аналитик программы "Россия и Евразия" британского аналитического центра Chatham House Кир Джайлз объяснил, что новая российская тактика является реакцией на так называемое "прозрачное поле боя", где любые перемещения быстро замечаются с помощью современных технологий.

"Вместо больших групп российских солдат, которые движутся вперед по открытой местности как "губки для пуль", нынешняя тактика предусматривает медленное скрытое проникновение через пробелы в украинских позициях на линии фронта", – сказал он.

По данным американского Института изучения войны, в конце апреля российские атаки в основном осуществлялись силами взвода или даже меньшими группами. В то же время аналитики Critical Threats Project сообщали, что такие небольшие группы россиян украинские силы часто обнаруживают и поражают, однако полностью остановить их продвижение бывает сложно.

Старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной рассказал, что основу новой тактики составляют небольшие пехотные группы, действующие парами или небольшими командами. Координация осуществляется через командиров штурмовых групп, которые поддерживают связь с командованием роты или батальона.

По его словам, российские командные пункты активно используют дроны для корректировки действий таких групп и передачи информации о передвижениях украинских войск.

"Эти небольшие группы стараются избегать прямого боя и вместо этого обходят украинские укрепления, проникая глубже в оборонительные линии", – отметил Земляной.

В публикации отмечается, что после проникновения между украинскими позициями эти группы закрепляются в заброшенных зданиях, насаждениях или воронках от снарядов и ждут подкрепления. Цель таких действий – не мгновенный штурм, а создание угрозы украинским позициям с неожиданных направлений.

Впрочем, даже новый подход не гарантирует россиянам успеха. По словам Земляного, выживаемость таких групп остается низкой.

"Даже когда некоторым бойцам удается просочиться, их обычно обнаруживают и уничтожают беспилотники или ликвидируют украинские подразделения. Прорвать оборону такими группами невозможно. Возможно лишь медленное, ползучее наступление, приводящее к очень ограниченным территориальным завоеваниям ценой больших потерь на квадратный километр", – подчеркнул эксперт.

