'Стараюсь быть сильной': Сумская высказалась о сестре Наталье и дочке в Москве

Актриса сделала редкое заявление о своих близких.

Известная украинская актриса Ольга Сумская высказалась о старшей сестре, тоже актрисе Наталье Сумской, с которой сейчас в ссоре, и о дочке Антонине Паперной, проживающей в Москве.

По словам Ольги, несмотря на напряженные отношения со старшей сестрой, поздравляет Наталию с праздниками, передают fakty.com.ua.

Напомним, на днях Наталья Сумская праздновала 70-летний юбилей, ее сестра обратилась к ней в соцсетях.

Видео дня

"Потому что я помню, что это такая величественная дата, и, может, когда-то наши семейные тропы пересекутся", - объяснила актриса.

Отмечается, что конфликт между сестрами обострился после начала полномасштабной войны, в том числе из-за того, что старшая дочь Ольги Антонина Паперная живет в России с мужем-россиянином.

"Я хочу прежде всего выдержки. Я стараюсь быть сильной, не реагировать на тот хейт, постоянно возникающий вокруг нашей семьи. И я мечтаю просто обнять своих родных. Это мой родной ребенок, а я мама, и я переживаю за них, конечно, делится знаменитость", - заявила Ольга Сумская.

Вас также могут заинтересовать новости: