Украина стала второстепенным вопросом для Белого дома, за дело взялась Европа, - Politico

Пока внимание Трампа поглощено Ираном, Украина и Европа вынуждены искать новые пути обеспечения безопасности.

Президент США Дональд Трамп в значительной степени отвлек свое внимание от продолжающейся войны в Украине – и Европа перестала ждать, когда он снова на ней сосредоточится. Спустя почти два месяца после начала войны в Иране поглощенность Трампа Ближним Востоком превратила Украину во второстепенный вопрос внутри Западного крыла и в организующий принцип по ту сторону Атлантики.

"Кажется, все зашло в тупик и нуждается в новом импульсе", – заявил один европейский чиновник. Однако последние 24 часа подтвердили, что это все чаще становится принятием желаемого за действительное – что Трамп в данный момент больше заинтересован в порицании и, возможно, даже наказании европейских держав, чем в совместной работе, пишет Politico.

К примеру, недавно Трамп обрушился с критикой на канцлера Германии, потряс Пентагон угрозой сократить американское военное присутствие в трех европейских странах и провел длительный телефонный разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, в ходе которого они договорились о краткосрочном прекращении огня, не посоветовавшись с Украиной.

Видео дня

В другое время любое из этих событий вызвало бы кризисные совещания в европейских столицах. Но мало кто в Европе чувствует, что небо падает на землю – потому что во многих отношениях оно уже упало, и другие лидеры уже начали адаптироваться, в том числе через возможное создание Европейского оборонного союза, пишет СМИ.

Позиция Белого дома и смещение фокуса

В Западном крыле внимание к Украине явно снизилось, заявляют журналисты. До телефонного разговора Трампа с Путиным высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что не может вспомнить, когда в последний раз слышал, чтобы кто-то говорил о российско-украинском конфликте.

"Иран определенно стал основным направлением внимания", – подчеркнул высокопоставленный чиновник на правах анонимности. Два главных посла президента, участвующих в диалоге с Россией и Украиной, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, "работают в основном по Ирану", продолжил чиновник, хотя и признал, что определенное общение с их российскими и украинскими коллегами продолжает иметь место.

Новая автономия Европы и технологический экспорт Украины

Для европейцев отвлеченное внимание Трампа и его резкие выпады дали новую ясность в отношении насущной необходимости большей автономии и независимости от Вашингтона. В то же время война в Иране повысила уверенность Украины, сделав ее собственные развивающиеся военные возможности предельно ясными для союзников в Европе и за ее пределами.

"Все это складывается воедино, – заявил второй европейский чиновник. - Влияние войны в Иране и текущая блокада Ормузского пролива огромны и негативны для Украины и Европы. Если уж на то пошло, это укрепило решимость Европы поддерживать Украину".

Хотя война в Иране и последовавший за ней кризис энергоснабжения стали подспорьем для Путина, Украина открыла новый поток доходов, заключив сделки с европейскими и арабскими союзниками, отчаянно нуждающимися в ее технологиях защиты от дронов.

Проблемы с поставками оружия и финансовая помощь

Европейский союз, который стремится ускорить вступление Украины в какой-либо форме, наконец одобрил кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины после поражения бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который его блокировал.

А европейские производители оружия спешат увеличить производственные мощности на фоне растущих вопросов о том, доставит ли США оружие, закупленное НАТО для использования в Украине в рамках инициативы PURL, теперь, когда война в Иране сократила их собственные запасы.

Изменение стратегии Зеленского и падение доверия к США

Даже президент Украины Владимир Зеленский, который весь прошлый год усердно добивался поддержки Трампа, похоже, отходит от попыток убедить США оставаться вовлеченными и вместо этого разрабатывает стратегию того, как действовать без них.

Он стал более осторожным в высказываниях о будущем участии США и теперь надеется на Турцию как на посредника для проведения следующего раунда переговоров с Россией. В Украине вера в будущую поддержку США быстро падает.

Согласно новому общенациональному опросу Киевского международного института социологии, только 40 процентов жителей страны верят, что США окажут необходимую поддержку, что на 17 пунктов ниже показателя январского опроса. А число людей, заявляющих, что они доверяют потенциальным будущим гарантиям безопасности со стороны США, за тот же период снизилось с 39 до 27 процентов.

Зеленский также раскритиковал вице-президента Джея Ди Вэнса за его слова о том, что прекращение оборонной помощи США Украине и принуждение европейцев платить за нее – это "одна из вещей, которыми я больше всего горжусь".

"Если Джей Ди Вэнс гордится тем, что не помогает нам, это означает, что он помогает русским, и я не уверен, что это укрепляет Соединенные Штаты. Россия – враг. Они всегда будут врагами Соединенных Штатов", – заявил Зеленский в интервью Newsmax.

Кризис в отношениях с союзниками по НАТО

На протяжении большей части первого года возвращения Трампа к власти европейские лидеры пытались умилостивить его лестью, смирялись с более высокими пошлинами и брали на себя обязательства по увеличению расходов на оборону. Все это рассматривалось как цена, которую стоит заплатить, чтобы президент не отвернулся от Украины, не прекратил обмен разведданными или закупки оружия и не стал искать нового двустороннего экономического соглашения с Москвой.

Но разногласия между администрацией Трампа и европейскими союзниками начинают выглядеть непреодолимыми. Трамп перешел от угроз в начале года отобрать Гренландию у Дании к нападкам на конкретных союзников по НАТО и даже желанию наказать их за отказ присоединиться к войне в Иране – войне, которая отодвинула украинский конфликт и более широкий, экзистенциальный вопрос европейской безопасности на второй план в Белом доме.

Были и другие сигналы того, что внимание администрации смещается за пределы Украины, говорится в материале.

Исполняющая обязанности посла США в Украине Джули Дэвис объявила, что покинет свой пост в ближайшие недели из-за сообщений о разногласиях с Трампом. А республиканцы, в свою очередь, оказали давление на министра обороны Пита Хегсета в ходе закрытого брифинга и публично по поводу того, почему Пентагон до сих пор не выделил 400 миллионов долларов на помощь Украине, которые Конгресс ассигновал несколько месяцев назад.

Критика внутри США и новые коалиции в Европе

Бывший лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл из Кентукки раскритиковал администрацию Трампа, поставив под сомнение не только задержку скромной суммы финансирования. "Колебания в предоставлении Украине того, что ей нужно, ослабляют ее способность защищаться от агрессии и ухудшают перспективы дипломатии", – подчеркнул Макконнелл, который также спросил, почему чиновники до сих пор не посетили Украину, чтобы понаблюдать за ее достижениями в области технологий на поле боя.

"Если мы серьезно настроены на "доминирование дронов", мы не должны саботировать отношения с ведущими мировыми экспертами по беспилотникам", - отметил он.

По всей Европе давние союзники задумываются о новых коалициях. Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс на этой неделе вновь представил свое предложение странам, не входящим в ЕС, таким как Великобритания, Норвегия и Украина, присоединиться к новому Европейскому оборонному союзу для лучшей интеграции оборонного потенциала за пределами самого ЕС, что, по его словам, станет "сильной гарантией безопасности для Украины после установления справедливого мира".

А 27 государств-членов ЕС, готовящихся к встрече с 20 другими странами-соседями в Армении под эгидой Европейского политического сообщества, впервые пригласили к участию неевропейского лидера – не президента Соединенных Штатов, а премьер-министра Канады Марка Карни, чей призыв из Давоса о необходимости принять новую геополитическую реальность, возможно, ускорил более широкие континентальные усилия по снижению зависимости от Вашингтона и уязвимости перед ним.

Будущее коллективной безопасности

Приоритет Трампа в отношении Ирана над Украиной "заставляет европейцев более срочно готовиться к коллективной безопасности вне обязательств США по Статье 5", – заявил Ян Бреммер, президент Eurasia Group.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью на прошлой неделе призвал к созданию "сильного европейского [оборонного] столпа" в свете новой реальности.

"С детства я восхищался Соединенными Штатами. Я видел в США естественного лидера свободного мира, – разъяснил Расмуссен во время выступления на Euro News. - Было больно прийти к выводу, что нам необходимо сократить нашу зависимость от Соединенных Штатов, но таков сегодня порядок вещей".

Однако европейские чиновники признают, что процесс отделения после десятилетий зависимости от США идет медленно. И некоторые все еще верят, что Трамп должен стать катализатором в вопросе прекращения войны в Украине.

"Тем не менее, продолжение участия США необходимо, потому что у них есть серьезные рычаги влияния. Было бы здорово увидеть визит американских переговорщиков в Киев. Как минимум, США должны продолжать военную и разведывательную поддержку Украины. Но я думаю, что европейцы могли бы взять на себя большую роль и привнести новую динамику в переговоры при условии, что американцы продолжат поддерживать Украину и помогут гарантировать все, о чем будет достигнута договоренность. В конце концов, Трамп хочет, чтобы эта война закончилась", – подчеркнул первый европейский чиновник.

Другие новости об отношениях США с Европой и Украиной

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп вычеркнул военную помощь Украине из бюджета США на 2027 год. Во время слушаний сенаторы прямо спросили представителей Пентагона, верно ли они поняли, что бюджетный запрос на 2027 год не предусматривает финансирования программы USAI (помощь Украине). Те ответили положительно.

Кроме того, мы также рассказывали, что Трамп активно угрожает развалить НАТО и наказать союзников. Ситуация обострилась после критики канцлера Германии Фридриха Мерца в адрес Вашингтона. В ответ Трамп назвал его "абсолютно неэффективным".

Вас также могут заинтересовать новости: