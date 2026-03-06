Из-за блокирования Ормузского пролива экологическая катастрофа может быть лишь вопросом времени.

Ормузский пролив, отделяющий Персидский залив от Индийского океана и являющийся единственным выходом из залива, стал важнейшим инструментом влияния иранского режима. Как напомнило издание Spiegel, около одной пятой мировой торговли нефтью и сжиженным природным газом проходит через этот узкий проход, а также множество грузовых судов, перевозящих промышленные товары.

После объявления блокады со стороны Ирана, сотни судов ждут возможности вывезти груз нефти и сжиженного газа. Как пишут авторы, блокада приводит к росту цен на энергоносители и продукты питания в странах-потребителях, в частности в Германии.

Экологические риски

Экологи предупреждают, что если танкеры и в дальнейшем будут обстреливать, в море могут попасть разливы нефти и токсичных химикатов. Большое нефтяное пятно может быть лишь вопросом времени. По данным Британского управления морской безопасности, в четверг утром у побережья Ирака и Кувейта произошел взрыв на американском нефтяном танкере. Случайно, корабль еще был пустым и атака не привела к экологическим последствиям.

Но Иран продолжает атаковать другие суда. Нефтеперерабатывающие заводы и трубопроводы также оказались под угрозой. Загрязнение окружающей среды чрезвычайно высокое даже без разлива нефти.

"Если атаки будут продолжаться такими темпами, вероятен огромный ущерб окружающей среде, даже если не учитывать разлив нефти из загруженного танкера", – говорится в статье.

Даже без груза поврежденные нефтяные танкеры выбрасывают загрязняющие вещества. Кроме остатков нефти и топлива, в море могут попадать тяжелые металлы, диоксины и так называемые многолетние химические вещества, которые могут сохраняться десятилетиями. По данным CEOBS, истинные масштабы экологического ущерба и опасности, с которыми сталкиваются местные жители, в регионе трудно оценить.

Дополнительные узкие места

Международное энергетическое агентство (МЭА) годами предупреждает о геополитических рисках в Персидском заливе. Но пролив – не единственное узкое место. Другие маршруты для танкеров с нефтью и сжиженным природным газом также пролегают через некоторые из наиболее геополитически нестабильных регионов.

По данным МЭА, к рискованным торговым путям относится Малаккский пролив в Юго-Восточной Азии шириной 40 километров, через который транспортируется 80 процентов китайских нефтяных поставок. Панамский канал, столь жизненно важный для США, имеет ширину всего около 90 метров в самом узком месте, а 40 процентов торговли между Азией и Европой проходит через пролив Баб-эль-Мандеб между Йеменом и Эритреей, ширина которого составляет менее 30 километров. В течение нескольких месяцев хуситское ополчение нападает на торговые суда и нефтяные танкеры из Йемена.

К этому добавляются риски, возникающие из-за так называемого российского теневого флота. Речь идет о сотнях заброшенных танкеров, которые, обходя западные санкции, транспортируют российскую нефть через мировой океан, часто без надлежащего страхования, с деактивированными транспондерами и сомнительным техническим обслуживанием. Каждое из этих судов представляет собой потенциальную экологическую катастрофу.

Война в Украине также влияет на мировой океан: несколько дней назад в Средиземном море загорелся 277-метровый танкер со сжиженным природным газом (СПГ), который, очевидно, направлялся из России в Китай. "Арктический метагаз" в настоящее время официально зарегистрирован в России. Ранее он, возможно, был частью теневого флота России. По словам наблюдателей, его, вероятно, атаковал украинский морской беспилотник. Остается непонятным, что произошло с поврежденным судном. По неподтвержденным сообщениям, оно затонуло у побережья Ливии. Последствия для окружающей среды там также неизвестны. Природный газ состоит преимущественно из метана – мощного парникового газа, который ускоряет глобальное потепление.

"Все это демонстрирует, что зависимость от нефти и природного газа является не только бременем для климата, но и риском для безопасности. Сам факт того, что танкеры пересекают весь мир, в эти политически напряженные времена является еще одним аргументом в пользу постепенного прекращения таких поставок. Они являются ахиллесовой пятой западного энергоснабжения. Аварии с участием этих плавучих гигантов загрязнили бы экосистемы, подвергли бы опасности экипажи и местных жителей, а также привели бы к еще большему росту потребительских цен", – заключили авторы.

Блокада Ормузского пролива

Напомним, что из-за усиления кризиса, вызванного закрытием Ормузского пролива, могут возникнуть инфляция, проблемы со сканерами МРТ и квантовыми компьютерами, а также возгорание нефтяных месторождений. Эксперты считают, что реальные последствия могут проявиться с задержкой, но быть крайне дестабилизирующими как для стран Персидского залива, так и для мировой экономики.

