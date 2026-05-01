Как кофе влияет на старение организма: новое открытие ученых

Учёные описали точный механизм оздоровительного действия напитка.

На протяжении десятилетий ученым было известно, что употребление кофе способствует долголетию и снижает риск хронических заболеваний, однако точный механизм этих преимуществ оставался непонятным. Новое исследование Техасского колледжа ветеринарной медицины и биомедицинских наук A&M пролило свет на это, пишет сайт учреждения.

Исследователи обнаружили, что соединения в кофе активируют рецептор NR4A1 – своеобразный "датчик" в организме, который помогает уменьшать повреждение клеток, регулирует воспаление и поддерживает восстановление тканей. Именно эти процессы связаны со старением и развитием хронических заболеваний.

Результаты нового исследования, опубликованные в журнале Nutrients, показали одну из первых прямых связей между кофе и этим рецептором и дали возможное объяснение широким оздоровительным эффектам напитка.

"Кофе обладает хорошо известными полезными для здоровья свойствами. Мы показали, что часть этих эффектов может быть связана с тем, как соединения кофе взаимодействуют с рецептором, который участвует в защите организма от повреждений, вызванных стрессом", – отметил заведующий кафедрой ветеринарной токсикологии колледжа Стивен Сейф.

Какова связь между рецептором NR4A1 и старением и заболеваниями

NR4A1 принадлежит к семейству ядерных рецепторов, которые помогают регулировать активность генов в ответ на стресс и повреждения в организме. В предыдущих работах Сейф и его коллеги описывали NR4A1 как "сенсор питательных веществ" – рецептор, который реагирует на соединения из пищи и играет роль в поддержании здоровья во время старения.

"Если повреждается практически любая ткань, NR4A1 реагирует, чтобы уменьшить это повреждение. Если убрать этот рецептор, ущерб становится больше", – пояснил Сейф.

Исследования показали, что NR4A1 участвует в широком спектре биологических процессов, включая воспаление, обмен веществ и восстановление тканей. Все они тесно связаны с возрастными заболеваниями, в частности с нейродегенеративными заболеваниями и метаболическими нарушениями.

Связь кофе с рецептором

Хотя кофе давно ассоциируется со снижением риска болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и метаболических заболеваний, большинство исследований были наблюдательными, что оставляло ученых в поиске четкого биологического объяснения. Теперь же команда Сейфа выдвинула гипотезу, что часть полезных эффектов кофе может быть связана с NR4A1.

В ходе исследования ученые обнаружили, что несколько соединений в кофе, в частности полигидроксильные и полифенольные вещества, такие как кофейная кислота, связываются с рецептором и влияют на его активность.

"Мы утверждаем, что по крайней мере часть пользы кофе для здоровья может происходить от связывания и активации этого рецептора", – считает Сейф.

Команда также установила, что эти соединения могут влиять на поведение клеток таким образом, который способствует защите от болезней, в частности уменьшать повреждения клеток. Важно, что когда NR4A1 удаляли из клеток, эти защитные эффекты исчезали, что еще раз подтверждает роль рецептора в воздействии кофе.

Не только кофеин

Хотя кофеин является основным компонентом кофе, исследование показывает, что он не является главным фактором этих полезных эффектов. Вместо этого более важную роль играет целый спектр природных соединений, многие из которых также содержатся во фруктах и овощах.

"Кофеин связывается с рецептором, но в наших моделях он не демонстрирует значительной активности. Гораздо более активны полигидроксильные и полифенольные соединения", – говорит Сейф.

Это означает, что полезные эффекты обеспечивают как кофе с кофеином, так и безкофеиновый, а также фрукты и овощи.

Сложный, но перспективный механизм

Несмотря на результаты, Сейф подчеркнул, что эффекты кофе, вероятно, не ограничиваются одним механизмом.

"Существует много рецепторов и много механизмов. Мы показываем, что это может быть одним из важных путей. Впереди еще много работы. Мы установили связь, но нужно лучше понять, насколько она важна", – говорит ученый.

Результаты этого исследования дополняют доказательства того, что рацион, особенно растительные соединения в нем, играет критическую роль в регулировании процессов старения и развития болезней.

Как отмечается, поскольку NR4A1 связан со многими состояниями, это исследование также может помочь в создании новых методов лечения. Команда Сейфа уже изучает синтетические соединения, которые воздействуют на этот рецептор эффективнее, чем природные вещества из пищи, с целью разработки терапий против многих заболеваний.

Что означает это открытие для любителей кофе

На данный момент результаты исследования не меняют действующих рекомендаций по употреблению кофе, и реакция организма может отличаться у разных людей. Однако они дают то, чего ученым давно не хватало, – более четкое понимание того, почему кофе, вероятно, поддерживает долгосрочное здоровье.

"Я думаю, это помогает объяснить, почему кофе обладает такими эффектами. Это не просто наблюдение – за этим стоит конкретный механизм", – подытожил Сейф.

