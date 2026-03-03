В Средиземном море горит танкер под флагом РФ, не исключена атака Украины, - Reuters (видео)

Судно находится под санкциями США и Британии.

В Средиземном море пылает танкер-газовоз "Arctic Metagaz", который ходит под флагом страны-агрессора России.

Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters. Этот танкер находится под санкциями Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Отмечается, что судьба экипажа судна неизвестна.

По данным отслеживания на платформе MarineTraffic, в последний раз подсанкционное судно сообщало о своем местонахождении у берегов Мальты. Это было в понедельник, 2 марта.

Видео дня

Один из собеседников журналистов предположил, что танкер мог быть атакован беспилотником. В проведении этой операции подозревают Украину.

Тем временем в сети публикуют кадры пылающего танкера. Сообщается, что судно горит у берегов Ливии.

Танкеры России: другие новости

1 марта стало известно, что Вооруженные силы Бельгии впервые задержали танкер "теневого флота" РФ. Операцию провели при поддержке Франции. Судно конвоировали в порт Зебрюгге для дальнейшего ареста.

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал действия Бельгии и призвал Европу изымать танкеры "теневого флота" РФ. Перевозимую в них нефть нужно использовать для безопасности Европы, считает глава государства.

В феврале Зеленский также ввел санкции против компаний, которые обслуживают танкерный флот РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: