Обязаны смывать метки: в итальянском городе ввели новые штрафы для владельцев собак

Выгуливая собак, владельцам придется носить с собой бутылки с водой или распылители, чтобы очищать тротуары, скамейки и даже колеса автомобилей.

В итальянском портовом городе Ливорно владельцев собак обяжут смывать следы от своих животных в общественных местах, в противном случае им грозят штрафы до 500 евро, пишет The Guardian.

Отмечается, что мэр города Лука Сальветти ввел такие меры после жалоб жителей на неприятный запах, особенно в парках и на детских площадках.

Владельцы собак должны будут носить с собой бутылки с водой или распылители, чтобы очищать тротуары, скамейки и даже колеса припаркованных автомобилей и скутеров. Их животным будет запрещено оставлять следы возле дверей и окон, а особенно у входов в магазины, офисы и жилые дома.

В заявлении городского совета, объясняющем нововведение, отмечено: "Общественные пространства являются общей собственностью, которую необходимо защищать, чтобы обеспечить надлежащий вид, гигиену и комфорт городской среды".

В совете добавили, что реагируют на "многочисленные обращения жителей, которые отмечают дискомфорт из-за неприятных запахов и проблем со здоровьем и гигиеной, вызванных наличием жидких отходов животных в местах, предназначенных для отдыха взрослых и детей".

Там также отметили, что такие меры особенно необходимы ввиду значительного роста количества домашних животных, прежде всего собак.

Новые правила будут распространяться на всех, кто выгуливает собаку – как на владельцев, так и на тех, кто ухаживает за животными, – и будут действовать в период с 20 мая по 31 октября, который считается наиболее проблемным из-за высоких температур и низкого количества осадков.

Нарушителям грозят штрафы от 25 до 500 евро.

Подобные правила уже действуют в Ливорно в отношении твердых отходов: выгуливающие собак обязаны иметь при себе средства для уборки. Представители власти могут проводить выборочные проверки, чтобы убедиться, что люди должным образом подготовлены.

"В сентябре прошлого года в городе Больцано разгорелась дискуссия после того, как местные власти предложили ввести налог на собак: 1,50 евро за ночь для животных туристов и 100 евро в год за каждую собаку для местных владельцев. Полученные средства планировалось направить на очистку улиц от собачьих отходов", – сообщают СМИ.

Ограничения для туристов

Напомним, власти Испании ужесточают меры с целью ограничения чрезмерных вечеринок на Балеарских островах. Речь идет о том, что растущее беспокойство по поводу антисоциального поведения вызывает все большее недовольство среди местных жителей, что вылилось в протесты с требованием усиления контроля за туризмом. Поэтому власти усилили меры по борьбе с нарушениями, особенно в таких популярных среди тусовщиков местах, как Магалуф и Сан-Антонио, где сейчас употребление алкоголя на улице запрещено. Штрафы за это составляют от 500 евро до 3 000 евро в зависимости от тяжести нарушения. Также туристов могут наказать, если они будут кричать поздно ночью и т. п.

