Арабский миллиардер резко раскритиковал Трампа из-за ракетных ударов по ОАЭ

Он обвинил президента США, а потом переобулся.

77-летний миллиардер Халаф Ахмад Аль Хабтур, состояние которого Forbes оценивает в 2,3 миллиарда долларов, не стал молчать, когда война с Ираном подошла к порогу его пятизвездочных отелей. Его эмоциональное письмо в сети X разлетелось по миру, набрав миллионы просмотров, пишет The Washington Post.

Неделю назад Хабтур опубликовал пост, который мгновенно стал вирусным. В своем обращении магнат агрессивно обратился к Трампу.

"Кто дал тебе полномочия втягивать наш регион в войну с Ираном? И на каком основании вы приняли это опасное решение?", – говорилось в сообщении.

Он подчеркнул, что эскалация в первую очередь бьет по странам региона, и поинтересовался, просчитал ли Вашингтон "побочные убытки", прежде чем "нажать на курок", пишет СМИ.

Доцент Школы исследований в области безопасности Королевского колледжа Лондона Андреас Криг прокомментировал резонанс этого заявления, отметив, что Хабтур озвучил то, о чем "буквально все в Персидском заливе спрашивают втихую".

Издание добавляет, что ситуация для ОАЭ стала критической: роскошные отели и аэропорт Дубая оказались под иранскими обстрелами именно в те дни, когда готовилось это критическое письмо.

Однако через несколько дней резонансный пост исчез. В беседе с журналистами миллиардер объяснил, что удалил текст по просьбе друзей, чтобы не "расстраивать американцев" в неподходящий момент. Несмотря на прежнюю жесткость, он стал осторожнее в выводах.

"Я обвиняю Трампа, но иранцев обвиняю еще больше", – заявил он, добавив, что Израиль также подталкивал США к удару.

Свою долю скепсиса выразил и профессор политологии Абдулхалек Абдулла, который напомнил магнату о реальности безопасности в регионе. Он риторически спросил друга: "Если бы у нас не было "Патриотов", где бы мы были?", намекая на полную зависимость ОАЭ от американских систем ПВО в противостоянии с Тегераном.

Несмотря на такие высказывания, бизнесмен продолжает внимательно следить за новостями из Вашингтона. Когда сын зачитал ему пост Трампа о "100% уничтожении военного потенциала Ирана", Хабтур лишь иронично улыбнулся, отмечает автор материала.

"Слова – это дешево", – подытожил эмиратский магнат, намекая, что реальная безопасность его бизнес-империи зависит не от громких заявлений, а от способности ОАЭ полагаться на собственные интересы.

Ранее УНИАН писал, что США сталкиваются с серьезным финансовым дисбалансом из-за необходимости тратить миллионы долларов на перехват дешевых иранских дронов "Шахед". Типичный беспилотник стоит от 20 до 50 тысяч долларов, тогда как американские ракеты для систем Patriot или THAAD стоят в разы дороже, что создает изнурительную экономическую ловушку. Эксперты предупреждают о возможном дефиците боеприпасов у Вашингтона, ведь массированное применение таких БПЛА заставляет Пентагон использовать ценные запасы из других регионов.

Добавим, что Китай пытается использовать энергетический кризис и войну в Иране для усиления давления на Тайвань, предложив ему "стабильные поставки ресурсов" в обмен на политическую лояльность. Пекин официально выдвинул ультиматум, согласно которому остров сможет получить гарантированную энергетическую безопасность только при условии перехода под управление КНР и отказа от независимого курса.

