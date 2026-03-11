Forbes опубликовал свежий рейтинг миллиардеров мира: в него вошли семь украинцев

Президент США Дональд Трамп увеличил свое состояние на 27%.

Журнал Forbes обновил рейтинг самых богатых людей планеты. В рейтинге за 2026 год оказались семь украинских долларовых миллиардеров. С полным списком можно ознакомиться на сайте американского делового издания.

Самым богатым украинцем остается владелец групп ДТЭК и "Метинвест" Ринат Ахметов. По состоянию на март 2026 года его состояние оценивается в 7,8 млрд долларов – немного меньше, чем в прошлом году, когда оно составляло 7,9 млрд долл. В мировом рейтинге он сейчас занимает 472-е место, тогда как в 2025 году был на 390-й позиции.

На втором месте оказался бизнесмен Виктор Пинчук. Его состояние также уменьшилось. Владелец инвестиционно-промышленной группы "Интерпайп" сейчас владеет 2,8 млрд долл., тогда как в прошлом году его капитал оценивался в 3,2 млрд долл. В мировом рейтинге он опустился на 1504-е место по сравнению с 1141-м в 2025 году.

Видео дня

Третье место занял соучредитель финтех-компании Revolut Влад Яценко, который показал существенный прирост состояния. Его стоимость выросла с 1,2 млрд долл. в 2025 году до 2,2 млрд долл. в 2026-м. Это позволило бизнесмену подняться в мировом рейтинге на 1913-е место с 2623-го годом ранее.

Экс-президент Украины Петр Порошенко владеет 1,5 млрд долл., что меньше 1,8 млрд долл. в 2025 году. В мировом рейтинге он опустился на 2600-е место по сравнению с 1947-м годом ранее.

Основатель агрохолдинга Kernel Андрей Веревский также понес убытки – его состояние сократилось с 1,4 млрд долл. до 1,2 млрд долл. В мировом рейтинге он опустился на 3017-е место по сравнению с 2356-м годом ранее.

Состояние украинских бизнесменов Вадима Новинского и Константина Жеваго за год осталось почти неизменным и оценивается примерно в 1,2 млрд долл. каждого. В то же время они потеряли позиции в мировом рейтинге Forbes: если в 2025 году оба занимали 2623-ю строчку, то в 2026 году их место опустилось до 3017-го.

Самые богатые люди планеты

Forbes сообщает, что количество долларовых миллиардеров в мире выросло до рекордных 3428 человек. Самым богатым человеком планеты остался Илон Маск с капиталом 839 млрд долл. Далее следуют соучредители Google Ларри Пейдж с 257 млрд долл. и Сергей Брин с 237 млрд долл.

Президент США Дональд Трамп также увеличил свое состояние на 27% - до 6,5 млрд долл. Рост связывают с операциями на криптовалютном рынке, что позволило ему подняться на 645-е место в мировом рейтинге самых богатых людей.

В рейтинг Forbes за 2026 год вошли 155 россиян, что на девять больше, чем в прошлом году. В пятерку самых богатых вошли Алексей Мордашов, Владимир Потанин, Вагит Алекперов, Леонид Михельсон и Сулейман Керимов.

Самым богатым россиянином остается совладелец "Северстали" Алексей Мордашов. По состоянию на 2026 год его состояние оценивается в 37 млрд долл., что на 8,4 млрд долл. больше, чем в прошлом году. В мировом рейтинге он поднялся на 21-е место с 28-го в 2025 году.

Самые богатые люди мира – последние новости

По результатам 2025 года 18 человек обладают состоянием в 100 миллиардов долларов и более. По данным индекса миллиардеров от Bloomberg, совокупное состояние десяти самых богатых людей мира в прошлом году выросло на 579 млрд долл., превысив 2,5 трлн долл. Наибольший прирост богатства в прошлом году продемонстрировал Илон Маск.

По словам специалистов, если доходы Маска продолжат расти с такой же скоростью, то к марту 2033 года он сможет стать первым в мире триллионером. Предполагается, что по крайней мере часть этих средств Маск может потратить на создание марсианской колонии.

Вас также могут заинтересовать новости: