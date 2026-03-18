Энергия или независимость: на фоне войны в Иране Пекин пытается 'подкупить' Тайвань, – Reuters

В Китае предложили Тайваню гарантированные поставки энергоресурсов в обмен на лояльность.

Китайские власти используют войну в Иране и энергетический кризис для усиления давления на Тайвань. Китай официально предложил острову "энергетическую стабильность", но выдвинул жесткое условие – переход под управление Пекина. Агентство Reuters сообщает об очередной попытке склонить Тайбэй к "воссоединению".

Пресс-секретарь Управления КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа уже выступил перед журналистами и заявил о "сильной родине". По мнению чиновника, только "мирное воссоединение" гарантирует острову безопасность ресурсов.

"Мы готовы обеспечить соотечественникам с Тайваня стабильную и надежную энергетическую и ресурсную безопасность, чтобы они могли жить лучше", – заявил Чэнь Биньхуа.

Reuters видит в таком заявлении очевидный подтекст: свободу предлагают обменять на гарантированные поставки топлива. Однако Тайвань не спешит принимать помощь. Остров не закупает энергоносители у Китая. Сейчас треть сжиженного газа (СПГ) Тайбэй получает из Катара.

Президент Тайваня Лай Цзинь-де созвал встречу правящей Демократической прогрессивной партии, где заявил, что ресурсов на острове на ближайшие месяцы достаточно. Стратегия заключается в диверсификации – уже в июне Тайвань увеличит импорт американского газа.

"Тайвань применил диверсифицированный и многоисточниковый стратегический подход к импорту энергоносителей", – подчеркнул Лай Чин-де.

В октябре официальное агентство "Синьхуа" уже перечисляло преимущества энергетической помощи, пишет Reuters. Речь шла и об экономической поддержке и стабильности. Но было условие: островом должны управлять "патриоты", то есть люди, лояльные Пекину.

Reuters отмечает, что помимо "пряника" КНР никогда не отказывалась от "кнута". Силовой сценарий остается на столе, и Пекин наращивает военное присутствие у берегов острова.

Ирония ситуации заключается во внутренних проблемах самого Китая, сообщает агентство. КНР – крупнейший импортер нефти в мире, но на прошлой неделе власти запретили экспорт собственного топлива. Ограничения будут действовать как минимум до конца марта, ведь Пекин боится внутреннего дефицита.

В прошлом году такой экспорт принес Китаю 22 миллиарда долларов. Теперь эти деньги принесли в жертву внутреннему рынку, подводится итог в материале.

Энергетические новости на фоне войны в Иране

Эксперты прогнозируют значительное повышение цен на топливо вследствие военных действий в Иране. В частности, цены на дизельное и авиационное топливо, а также мазут, могут ощутимо вырасти из-за возможных перебоев с поставками средне-тяжелой нефти.

Война в Иране может осложнить для Украины следующую зиму, считает экономист Алексей Кущ. Например, цены на хабе TTF в начале марта достигли €60 за МВт·ч, тогда как в начале года они составляли €30–33. Это создает для Украины, которая частично зависит от импорта газа, необходимость немедленного поиска дополнительных источников энергоносителей.

Кроме того, цены на нефть также выросли в ответ на иранский кризис. Стоимость нефти марки Brent увеличилась на 3,04 доллара, достигнув 103,25 доллара за баррель. Цена американской нефти марки WTI выросла на 3,39 доллара, достигнув 95,85 доллара за баррель.

