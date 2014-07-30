Большая часть Соглашения об ассоциации Грузии с ЕС вступит в силу 1 сентября - СМИ

Об этом сообщает «Новости-Грузия» со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Грузии.

От генерального секретариата Совета Евросоюза в МИД Грузии поступила официальная нота о завершении необходимых процедур для временного использования частей Соглашения об ассоциации. Грузинская сторона в свою очередь оповестила ЕС о завершении необходимых внутригосударственных процедур для вступления в силу Соглашения об ассоциации.

”Соответственно, по процедурам Евросоюза, согласно статье 431 Соглашения об ассоциации Грузии с ЕС, временное использование конкретных частей договора начнется 1 сентября 2014 года. С учетом вышесказанного, вступит в силу приблизительно 80% Соглашения об ассоциации, включая компонент углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли”, - говорится в заявлении МИД.

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В течение периода временного использования Соглашения об ассоциации, продолжат действовать те положения Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Грузией и Евросоюзом от 22 апреля 1996 года, которые выходят за рамки временного использования частей Соглашения об ассоциации. Соглашения о партнерстве и сотрудничестве полностью потеряет силу с момента вступления в силу Соглашения об ассоциации.

Соглашения об ассоциации с Евросоюзом Грузии, Украины и Молдовы уже ратифицировали законодательные органы Болгарии, Литвы, Латвии и Румынии, которая оказалась первой в этом списке. Парламент Грузии ратифицировал Соглашение об ассоциации с ЕС на заседании в рамках внеочередной сессии 18 июля.

В тоже время, Минэкономразвития РФ разработало проект постановления правительства о приостановке соглашения между Россией и Грузией о свободной торговле.

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