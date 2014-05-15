Число жертв аварии на шахте в Турции возросло до 282 человек
10:13, 15 мая 2014Мир
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Министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз заявил, что число погибших на шахте Сома в провинции Маниса на западе Турции возросло до 282 человек, передает в четверг агентство Франс Пресс.
Похорон загиблих шахтарів у Туреччині / REUTERS
По словам Йылдыза, авария на шахте в Соме является крупнейшей в истории страны.
ЧП произошло во вторник в населенном пункте Сома в 250 километрах к югу от Стамбула на глубине около двух километров. По предварительным данным, произошло короткое замыкание, которое привело к пожару и взрыву. В момент взрыва под землей находились 787 человек, сообщает РИА Новости.
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Компания-оператор турецкой шахты Soma Komur объявила, что около 450 шахтеров были спасены после пожара и взрыва. Спасательная операция, в которой принимают участие 460 спасателей, продолжается.
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