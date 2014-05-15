Число жертв катастрофы на шахте в Турции достигло 274

Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз, пишет ИТАР-ТАСС.

"Пожар в шахте продолжается. Из-за высокой концентрации угарного газа работы ведутся с трудом. Спасатели пока не могут войти в зоны сильного задымления", - сказал министр. Более 80 рабочих и спасателей попали в больницы с симптомами удушения угарным газом.

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Трагедия произошла в 13 мая около 15:00 по местному времени (16:00 мск). В шахте взорвалась электроподстанция, после чего начался пожар и забой заполнился угарным газом, также произошел обвал горной породы. В момент аварии под землей находились 787 шахтеров. Они имели при себе маски для дыхания на случай аварии, но к настоящему времени кислород в этих аппаратах уже, скоре всего, закончился.

Спасатели закачивают в штольни чистый воздух, однако ввиду продолжающегося пожара эффективность этой меры снижена. Горняки, как сообщается, находятся на глубине до 2 тыс. метров.

Всего в спасательной операции участвует более 400 специалистов Управления по чрезвычайным ситуациям и военных.