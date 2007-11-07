Бурджанадзе призвала оппозицию к диалогу

Спикер грузинского парламента Нино БУРДЖАНАДЗЕ призывает грузинскую оппозицию к диалогу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам в Тбилиси.

“Давайте вернемся к диалогу”, - сказала она, призвав также прекратить акции протеста.

Н.БУРДЖАНАЗЕ отметила, что уже вчера, 6 ноября, власти Грузии были готовы к обсуждению трех основных требований оппозиции, однако после этого оппозиция выдвинула четвертое требование.

“Мы не можем позволить говорить с нами языком ультиматумов”, - сказала спикер грузинского парламента.

Как сообщал УНИАН, митинги протеста оппозиции проходят в Тбилиси с 1 ноября. По состоянию на сегодняшний день оппозиция требует отставки Президента Михаила СААКАШВИЛИ, проведения парламентских выборов в апреле 2008 года, изменения принципов проведения мажоритарных выборов и формирования избирательных комиссий, освобождения политических узников. Сегодня грузинская полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов.