Лукашенко считает, что Ленин позволил реализовать мечту белорусов

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО считает, что Октябрьская революция позволила реализовать мечту белорусов о независимости своего государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Белорусского государства, А.ЛУКАШЕНКО поздравил белорусский народ с Днем Октябрьской революции.

«Октябрь 1917 года не только изменил судьбу огромной страны, но и во многом определил исторический путь развития всего человечества. Девяносто лет назад революция вовлекла миллионы людей в процесс построения нового общества, не на словах, а на деле свободного от эксплуатации, национального угнетения и неравенства. Благодаря победе Великого Октября, свершилась мечта многих поколений белорусов - мы обрели независимое государство, открытое для друзей», - отметил А.ЛУКАШЕНКО в своем поздравлении.

Вместе с тем, глава государства отметил, что сейчас «Беларусь уверенно идет собственным путем развития». «Все блага мы создаем своими руками, умом и талантом во имя нашей Родины. Созидательный труд, стремление к социальной справедливости, уважение к истории и традициям - главные факторы консолидации белорусского общества», - подчеркнул он.

А.ЛУКАШЕНКО также пожелал соотечественникам «счастья и здоровья, спокойствия и мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне».

Справка УНИАН. В Беларуси 7 ноября является официальным праздником, в связи с чем этот день является выходным.