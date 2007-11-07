Грузинский спецназ разогнал оппозицию газом и водометами
Люди подняли руки вверх
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Как передает ИА «Новости-Грузия», спецназовцы через мегафоны призвали митингующих разойтись, угрожая в случае неподчинения применением "всех законных мер". Через несколько минут в действие были пущены водометы.
Митингующие перед этим в знак того, что их акция мирная, подняли руки вверх.
Спецназ вытесняет сторонников оппозиции с проспекта Руставели. Сами спецназовцы, идущие по проспекту - в противогазах.
У стен церкви Кашвети на проспекте Руставели напротив здания парламента идет драка между спецназовцами и группой сторонников оппозиции. Из церкви выбегают священники, призывая прекратить кровопролитие.
В целом весь проспект Тбилиси уже занят спецназом, сторонники оппозиции вытеснены на прилегающие улицы. Здание парламента Грузии окружено спецназом.
К проспекту стягиваются дополнительные машины "Скорой помощи"