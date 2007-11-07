Грузинский спецназ разогнал оппозицию газом и водометами

Грузинский спецназ применил слезоточивый газ и водометы для разгона митинга в центре Тбилиси.

Как передает ИА «Новости-Грузия», спецназовцы через мегафоны призвали митингующих разойтись, угрожая в случае неподчинения применением "всех законных мер". Через несколько минут в действие были пущены водометы.

Митингующие перед этим в знак того, что их акция мирная, подняли руки вверх.

Спецназ вытесняет сторонников оппозиции с проспекта Руставели. Сами спецназовцы, идущие по проспекту - в противогазах.

У стен церкви Кашвети на проспекте Руставели напротив здания парламента идет драка между спецназовцами и группой сторонников оппозиции. Из церкви выбегают священники, призывая прекратить кровопролитие.

В целом весь проспект Тбилиси уже занят спецназом, сторонники оппозиции вытеснены на прилегающие улицы. Здание парламента Грузии окружено спецназом.

К проспекту стягиваются дополнительные машины "Скорой помощи"