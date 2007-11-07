Грузинская полиция вытеснила оппозиционеров с проспекта Руставели

По решению тбилисской мэрии движение на проспекте Руставели, где проходил в течение пяти дней митинг оппозиции, восстановлено, заявил мэр столицы Гиоргий Угулава.

"После 2 ноября никакого повода для закрытия движения на проспекте Руставели не было из-за малочисленности митингующих. С сегодняшнего дня оппозиция собиралась раскрыть палатки и превратить столицу в палаточный городок. Тбилиси никогда не вернется в начало 90-х годов (прошлого столетия). И никому не удастся превратить город и страну в палаточные", - сказал он на брифинге.

Полиция задержала перед зданием парламента Грузии в Тбилиси трех человек за сопротивление властям, но митингующих не разгоняла, а "вытеснила" с проспекта Руставели, где в течение пяти дней проходила акция протеста оппозиции, заявил начальник патрульной полиции МВД Грузии Георгий Гегечкори.

"Мы не разгоняли митингующих, мы их вытеснили на тротуар, чтобы они могли продолжить свою акцию протеста, а проспект Руставели и прилегающую территорию мы освободили для того, чтобы жизнь столицы вошла в нормальное русло. Кроме того, восстановилось движение на проспекте", - сказал Гегечкори журналистам.

Он не назвал фамилии задержанных и на вопрос журналиста, есть ли среди них один из лидеров оппозиции Гиоргий Хаиндрава, Гегечкори по-прежнему отказался называть фамилии задержанных.

По его словам, митингующие - люди, которые хотят выразить свой протест, могут продолжить свои выступления на тротуаре.

Оппозиция выдвигает пять основных требований: отставка президента Михаила Саакашвили, проведение парламентских выборов в апреле 2008 года, изменение принципа проведения мажоритарных выборов и комплектации избирательных комиссий, а также освобождение "политзаключенных".

По материалам РИА Новости